Даша Квіткова та Нікіта Добринін показалися разом на публіці — фото

Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Фото: пресслужба

Колишнє подружжя Нікіта Добринін та Даша Квіткова несподівано з'явилися разом. Телеведучий та блогерка возз'єдналися під час івенту.

Інфлюенсерка провела свій великий благодійний захід "Під подушкою".

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Вже другий рік поспіль до Дня святого Миколая блогерка спільно із фондом "Таблеточки" організовує благодійний захід, спрямований зібрати кошти на лікування дітей із онкологією.

Даша Квіткова. Фото: пресслужба

Як ведучого заходу Квіткова запросила свого колишнього чоловіка. Як зізнався Добринін, він одразу погодився на пропозицію ексдружини.

"Цей вечір став для мене справжнім прикладом того, як щире бажання допомогти може об’єднати стільки небайдужих людей. Коли бачиш посмішки дітей, відчуваєш, що все це заради них, заради їхнього майбутнього. Особливо зворушливо було бачити, як гості об'єднувалися заради спільної мети: від інтерактивів до барахолки, кожна активність допомагала збирати кошти для тих, хто цього найбільше потребує", — сказав ведучий.

Нікіта Добринін. Фото: пресслужба

Загалом, на благодійний захід було запрошено чимало зірок, які допомогли Квітковій зібрати необхідні кошти. Серед запрошених артистів були: KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, Злата Огнєвіч, Alena Omargalieva, Мішель Андраде, KORNEL, NIСOLE, KLER і гурт MOLODI.

За вечір на благодійну місію вдалося зібрати півтора мільйона гривень. Окрім того, триває однойменна національна кампанія — до кінця року можна придбати благодійні товари від брендів-партнерів і таким чином долучитися до допомоги.

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