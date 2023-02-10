Аліна Байкова принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Українська топмодель, бізнесвумен Аліна Байкова

Чимало українських знаменитостей ще до початку повномасштабної війни жили та працювали за кордоном. Серед них і топмодель, бізнесвумен Аліна Байкова. У своєму Instagram красуня на понад ніж тримільйонну аудиторію висвітлює військову агресію рф. А також особисто відвідує світські заходи, на яких не мовчить.

Байкова з’явилась на одній з вечірок в одязі, на якому великими літерами було послання до диктатора путіна.

Деталі

Аліна Байкова з'явилася на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку (США) в яскравій жовтій оверсайз кофті-сукні з величезними літерами, яки склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської, "путін, йди слідом за російським кораблем".

Свій образ Аліна доповнила туфлями на підборах в колір прапора України, а також бежевим клатчем з різнобарвним принтом. Байкова зав'язала волосся у хвіст і зробила базовий макіяж.

В коментарях підписники Байкової оцінили креативну ідею моделі.

Дякую, що ви звертаєте увагу спільноти до війни в Україні через російську агресію. Бо в багатьох моделей язик в дупі опинився

Аліна, дякую вам за вашу позицію! Ви — суперсильна жінка, браво

Дякую Вам, дякую за те що Ви не втомлюєтеся підтримувати нашу неньку

Оверсайз кофта-сукня — це робота українського бренду одягу Vip Luxury Edition. В їхніх колекціях чимало креативних моделей, на яких українською через латинські літери написані посили росіянам та керівництву кремля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальна аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang. Також ми розповідали, що британський бренд Paul Smith йде з російського ринку після гучного скандалу.