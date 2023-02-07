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Скандальна аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang

7 лютого 2023 18:51
оновлено: 18:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang
Аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал, вийшла з в’язниці у США. Зараз вона залишається під домашнім арештом, на її нозі завжди електронний браслет і є певні обмеження. Втім, це не заважає їй заробляти гроші.

Делві стала обличчям рекламної компанії відомого бренду Alexander Wang, який опублікував відео з аферисткою у своєму Tik Tok.

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Деталі 

Шахрайка долучилась до рекламної кампанії The Cupid Doors. На відео Анна Делві з електронним браслетом на нозі запрошує відсвяткувати День свято Валентина у флагманському бутіку бренду у Нью-Йорку (США).

У відвідувачів буде можливість виграти інкрустований кристалами клатч у формі серця, ціна якого в офіційному інтернет-магазині складає 1995 доларів. Власником сумки стане той, хто зможе підібрати ключ до прозорого кейса, в якому вона закрита. If she can. So can you — саме такий девіз акції ("Якщо вона може, зможеш і ти").

Втім, чого не зможе Делві, так це приєднатися до заходу. Їй заборонено залишати апартаменти. В якій і відзняли відео.

@alexanderwangny

vip is always better. for an insider’s peek at CUPID’S DOOR, tune in on wednesday, 02.08.23 at 8pm est. #alexanderwang #cupidsdoor

♬ original sound - alexanderwang

Чим відома шахрайка

2013 року росіянка Анна Сорокіна переїхала до Нью-Йорка. Там вона потрапила у світське богемне суспільство під вигаданими іменем Анна Делві. Шахрайка вдавала з себе багату спадкоємицю з Німеччини. 2017 року Сорокіна була заарештована за шістьма звинуваченнями. Постраждалими стали її заможні нью-йоркські ділові знайомі та кілька готелів. За даними прокуратури Мангеттенського округу, сума крадіжки становила близько 275 тисяч доларів.

2019 року дівчина потрапила у в’язницю за звинуваченнями у крадіжках в особливо великих розмірах та у шахрайстві. Сорокіна виплатила потерпілим компенсацію з гонорару в 300 тисяч доларів від компанії Netflix за використання своєї історії для зйомок серіалу "Вигадана Анна".

Після звільнення з в’язниці Делфі під домашнім арештом через прострочену американську візу. І залишатиметься під ним до вироку суду та можливої депортації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська модель Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру відвертої документалки про себе від Netflix. Також ми розповідали, що зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях. 

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