Алина Байкова унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке
Многие украинские знаменитости еще до начала полномасштабной войны жили и работали за границей. Среди них и топ-модель, бизнесвумен Алина Байкова. В своем Instagram красотка на более чем трехмиллионную аудиторию освещает военную агрессию россии. А также лично посещает светские мероприятия, на которых не молчит.
Байкова явилась на одной из вечеринок в одежде, на которой большими буквами было послание к диктатору путину.
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Подробности
Алина Байкова появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке (США) в ярком желтом оверсайз кофте-платье с огромными буквами, составившими фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "путин, иди вслед за русским кораблем".
Свой образ Алина дополнила туфлями на каблуке в цвет флага Украины, а также бежевым клатчем с разноцветным принтом. Байковая завязала волосы в хвост и сделала базовый макияж.
В комментариях подписчики Байковой оценили креативную идею модели.
- Спасибо, что вы обращаете внимание сообщества к войне в Украине из-за российской агрессии. Так как у многих моделей язык в заднице оказался
- Алина, спасибо вам за вашу позицию! Вы — суперсильная женщина, браво
- Спасибо Вам, спасибо за то, что Вы не устаете поддерживать нашу неньку
Оверсайз кофта-платье — это работа украинского бренда одежды Vip Luxury Edition. В их коллекциях немало креативных моделей, на которых на украинском через латинские буквы написаны посылы россиянам и руководству кремля.
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