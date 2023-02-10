Алина Байкова унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Украинская топ-модель, бизнесвумен Алина Байкова

Многие украинские знаменитости еще до начала полномасштабной войны жили и работали за границей. Среди них и топ-модель, бизнесвумен Алина Байкова. В своем Instagram красотка на более чем трехмиллионную аудиторию освещает военную агрессию россии. А также лично посещает светские мероприятия, на которых не молчит.

Байкова явилась на одной из вечеринок в одежде, на которой большими буквами было послание к диктатору путину.

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Алина Байкова появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке (США) в ярком желтом оверсайз кофте-платье с огромными буквами, составившими фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "путин, иди вслед за русским кораблем".

Свой образ Алина дополнила туфлями на каблуке в цвет флага Украины, а также бежевым клатчем с разноцветным принтом. Байковая завязала волосы в хвост и сделала базовый макияж.

В комментариях подписчики Байковой оценили креативную идею модели.

Спасибо, что вы обращаете внимание сообщества к войне в Украине из-за российской агрессии. Так как у многих моделей язык в заднице оказался

Алина, спасибо вам за вашу позицию! Вы — суперсильная женщина, браво

Спасибо Вам, спасибо за то, что Вы не устаете поддерживать нашу неньку

Оверсайз кофта-платье — это работа украинского бренда одежды Vip Luxury Edition. В их коллекциях немало креативных моделей, на которых на украинском через латинские буквы написаны посылы россиянам и руководству кремля.

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