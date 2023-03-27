Аліна Гросу розповіла, чому пропала з соцмереж та скільки витрачає в місяць на життя у США
Наприкінці минулого року співачка, після розставання з російським актором Романом Полянським, Аліна Гросу переїхала у США. Артистка живе у Лос-Анджелесі, де навчається та підвищує акторську та вокальну кваліфікацію.
Після тривалої відсутності у соцмережах, Гросу опублікувала відео у своїх Instastories, в яких розповіла, чим зараз займається.
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Подробиці
Співачка зізналась, вийти на зв’язок з шанувальниками її попросив менеджер. Гросу повідомила, що з нею все гаразд: вона навчається акторській майстерності, а також продовжує інтенсивно вивчати англійську мову.
Також Аліна повідомила, що почала працювати. Втім, на якій самі посаді та в якій сфері Гросу не уточнила. Як і не назвала розмір своєї заробітної плати. Втім, співачка поділилась, скільки вона витрачає на себе.
"Лише 40% я витрачаю на своє життя, а це на квартиру і на їжу. А 60% вирішила віддавати на благодійність знедоленим діткам, тому що зараз вважаю це важливим і хочу якось допомагати своїй країні", — підсумувала Аліна.
Також Гросу записує пісні, але старається, за її словами, уникати "шароварщини", через яку українці вже захейтили кількох музичних виконавців.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Гросу відповіла хейтерам, яким не сподобався її переїзд до США. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Наді Дорофєєвої та її бойфренда, ресторатора Міши Кацуріна.