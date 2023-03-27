Алина Гросу рассказала, почему пропала из соцсетей и сколько тратит в месяц на жизнь в США
В конце прошлого года певица, после расставания с российским актером Романом Полянским, Алина Гросу переехала в США. Артистка живет в Лос-Анджелесе, где учится и повышает актерскую и вокальную квалификацию.
После продолжительного отсутствия в соцсетях, Гросу опубликовала видео в своих Instastories, в которых рассказала, чем сейчас занимается.
-
На сайте Зеленского появилась петиция о присвоении звания "Героя Украины" Виталию Дереху
-
Польша не предоставит Украине все истребители МиГ-29
-
В Крыму активно растет проукраинское настроение, — Минреинтеграции
-
Ани Лорак начали ненавидеть в россии: первый за год войны концерт певицы внезапно отменили
-
За полгода в мире резко возрос интерес к сексуальной эксплуатации украинских беженцев
-
Во Львове СБУ задержала женщину, которая под видом переселенки собирала данные о ВСУ
-
В Украине будут конфисковывать "неэффективные" земли для передачи ветеранам
-
В Одесской области отремонтируют автодороги с высокой интенсивностью движения
-
МИД Украины просит ООН не давать "незбалансированные" оценки по делу УПЦ МП
-
Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца
Подробности
Певица призналась, что выйти на связь с поклонниками ее попросил менеджер. Гросу сообщила, что с ней все хорошо: она учится актерскому мастерству, а также продолжает интенсивно изучать английский язык.
Также Алина сообщила, что начала работать. Впрочем, на какой должности и в какой сфере Гросу не уточнила. Как и не назвала размер своей заработной платы. Впрочем, певица поделилась, сколько она тратит на себя.
"Лишь 40% я трачу на свою жизнь, а это на квартиру и на еду. А 60% решила отдавать на благотворительность обездоленным деткам, потому что сейчас считаю это важным и хочу как-то помогать своей стране", — подытожила Алина.
Также Гросу записывает песни, но старается, по ее словам, избегать "шароварщины", из-за которой украинцы уже захейтили нескольких музыкальных исполнителей.
Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу ответила хейтерам, которым не понравился ее переезд в США. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Нади Дорофеевой и ее бойфренда, ресторатора Миши Кацурина.