Алина Гросу рассказала, почему пропала из соцсетей и сколько тратит в месяц на жизнь в США

Певица Алина Гросу

В конце прошлого года певица, после расставания с российским актером Романом Полянским, Алина Гросу переехала в США. Артистка живет в Лос-Анджелесе, где учится и повышает актерскую и вокальную квалификацию.

После продолжительного отсутствия в соцсетях, Гросу опубликовала видео в своих Instastories, в которых рассказала, чем сейчас занимается.

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Певица призналась, что выйти на связь с поклонниками ее попросил менеджер. Гросу сообщила, что с ней все хорошо: она учится актерскому мастерству, а также продолжает интенсивно изучать английский язык.

Также Алина сообщила, что начала работать. Впрочем, на какой должности и в какой сфере Гросу не уточнила. Как и не назвала размер своей заработной платы. Впрочем, певица поделилась, сколько она тратит на себя.

"Лишь 40% я трачу на свою жизнь, а это на квартиру и на еду. А 60% решила отдавать на благотворительность обездоленным деткам, потому что сейчас считаю это важным и хочу как-то помогать своей стране", — подытожила Алина.

Также Гросу записывает песни, но старается, по ее словам, избегать "шароварщины", из-за которой украинцы уже захейтили нескольких музыкальных исполнителей.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу ответила хейтерам, которым не понравился ее переезд в США. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Нади Дорофеевой и ее бойфренда, ресторатора Миши Кацурина.