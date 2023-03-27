Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Шоумен Володимир Дантес

Нещодавно, на концерті у Луцьку, співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд, ресторатор Міша Кацурін вперше разом наживо виконали свою романтичну пісню "Щоб не було". Тривалий час колишній чоловік артистки, шоумен Володимир Дантес, не коментував прем’єру композиції.

Це він зробив у другому випуску нового телешоу "Я люблю Україну".

Подробиці

В одному з конкурсів зірковим учасникам необхідно було відгадати виконавця пісні за коментарями підписників. Перший з них звучав так: "А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно чи він соромиться своєї лисини?"

Володимир Дантес заявив, що він знає правильну відповідь на це запитання. І як виявилось, це композиція його ексдружини Наді Дорофєєвої, розлучення з якою обговорювала чи не вся країна.

"Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається. У ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона має назву "Щоб не було", — заявив Дантес.

Після цього йому та учасникам шоу довелось танцювати під цю пісню. Дантес тримався гідно і після цього іронічно заявив: "Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю. Мій найулюбленіший коментар під цим відео, мені його надіслали, там написано: "А, вижили Дантеса із дому".

Таймкод відповіді Володимира у відео — 53:11

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойфренд Дорофєєвої опублікував відверті фото з поцілунками. Також ми розповідали, що Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з Кацуріним.