Аліна Паш оприлюднила фото топлес та звернулася до українців
Українська співачка Аліна Паш виклала у своєму Instagram допис, де вона майже повністю оголена. Артистка звернулася до підписників із закликом донатити на ЗСУ.
Про це повідомляє в своєму Instagram Аліна Паш.
Оголене фото Паш
Аліна Паш вирішила привернути увагу українців шокуючим фото, де вона майже повністю оголена. Артистка закликала людей донатити на допомогу українським військовим.
"Не потрібен костюм на Геловін. І не треба цукерок, тільки ваші пожертви", — написала під дописом співачка.
Підписники Паш по-різному відреагували на таке відверте фото виконавиці. Хтось оцінив старання акторки, а хтось навпаки — не зрозумів.
"Я так розумію ідеї вже закінчилися", — написав один з коментаторів.
Нагадаємо, режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов звернувся до українців по допомогу. Його бригаді необхідні речі для проведення бойових дій. Він зазначив, що тяжкі бої виснажили не тільки людей, а й нашу ресурсну базу.
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