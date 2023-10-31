Аліна Паш оприлюднила фото топлес та звернулася до українців

Українська співачка Аліна Паш. Фото: Instagram Аліни Паш

Українська співачка Аліна Паш виклала у своєму Instagram допис, де вона майже повністю оголена. Артистка звернулася до підписників із закликом донатити на ЗСУ.

Про це повідомляє в своєму Instagram Аліна Паш.

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Оголене фото Паш

Аліна Паш вирішила привернути увагу українців шокуючим фото, де вона майже повністю оголена. Артистка закликала людей донатити на допомогу українським військовим.

"Не потрібен костюм на Геловін. І не треба цукерок, тільки ваші пожертви", — написала під дописом співачка.

Оголена Аліна Паш. Фото: Instagram Аліни Паш

Підписники Паш по-різному відреагували на таке відверте фото виконавиці. Хтось оцінив старання акторки, а хтось навпаки — не зрозумів.

"Я так розумію ідеї вже закінчилися", — написав один з коментаторів.

Коментар допису Аліни Паш. Фото: скриншот

Коментар допису Аліни Паш. Фото: скриншот

Нагадаємо, режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов звернувся до українців по допомогу. Його бригаді необхідні речі для проведення бойових дій. Він зазначив, що тяжкі бої виснажили не тільки людей, а й нашу ресурсну базу.