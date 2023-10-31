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Алина Паш обнародовала фото топлесс и обратилась к украинцам

31 октября 2023 23:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Алина Паш обнародовала фото топлесс и обратилась к украинцам
Украинская певица Алина Паш. Фото: Instagram Алины Паш
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинская певица Алина Паш выложила в своем Instagram пост, где она почти полностью обнажена. Артистка обратилась к подписчикам с призывом донатить на ВСУ.

Об этом сообщает в своем Instagram Алина Паш.

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Обнаженное фото Паш

Алина Паш решила привлечь внимание украинцев шокирующим фото, где она почти полностью обнажена. Артистка призвала людей донатить на помощь украинским военным.

"Не нужен костюм на Хеллоуин. И не надо конфет, только ваши пожертвования", — написала под сообщением певица.

Алина Паш
Обнаженная Алина Паш. Фото: Instagram Алины Паш

Подписчики Паш по-разному отреагировали на такое откровенное фото исполнительницы. Кто-то оценил старания актрисы, а кто-то наоборот — не понял.

"Я так понимаю идеи уже закончились", — написал один из комментаторов.

Комментарий сообщений Паш
Комментарий о посте Алины Паш. Фото: скриншот
Комментарий сообщений Алины Паш
Комментарий о посте Алины Паш. Фото: скриншот

Напомним, режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов обратился к украинцам за помощью. Его бригаде необходимы вещи для проведения боевых действий. Он отметил, что тяжелые бои истощили не только людей, но и нашу ресурсную базу.

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