Алина Паш обнародовала фото топлесс и обратилась к украинцам
Украинская певица Алина Паш выложила в своем Instagram пост, где она почти полностью обнажена. Артистка обратилась к подписчикам с призывом донатить на ВСУ.
Об этом сообщает в своем Instagram Алина Паш.
Обнаженное фото Паш
Алина Паш решила привлечь внимание украинцев шокирующим фото, где она почти полностью обнажена. Артистка призвала людей донатить на помощь украинским военным.
"Не нужен костюм на Хеллоуин. И не надо конфет, только ваши пожертвования", — написала под сообщением певица.
Подписчики Паш по-разному отреагировали на такое откровенное фото исполнительницы. Кто-то оценил старания актрисы, а кто-то наоборот — не понял.
"Я так понимаю идеи уже закончились", — написал один из комментаторов.
Напомним, режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов обратился к украинцам за помощью. Его бригаде необходимы вещи для проведения боевых действий. Он отметил, что тяжелые бои истощили не только людей, но и нашу ресурсную базу.
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