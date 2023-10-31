Тяжкі бої виснажили не тільки людей — Олег Сенцов звернувся до українців

Режисер та військовий Олег Сенцов на передовій. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов звернувся до українців по допомогу. Його бригаді необхідні речі для проведення бойових дій.

Про це режисер розповів у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Сенцов назвав свою нову посаду

Олег Сенцов тепер командир штурмової роти. Цю військову посаду він отримав два місяці тому. Зараз він перебуває у госпіталі на лікуванні.

"Поки знаходжуся на лікуванні, мої хлопці продовжують героїчно боронити Авдіївку. Це важке відчуття, коли ти в шпиталі, в безпеці, а вони під обстрілами в траншеї. Але я й звідси намагаюся бути корисним. Оновлю трохи інформацію — я вже два місяця як командир штурмової роти, тому підлеглих та турбот стало набагато більше, ніж було раніше у взводі. Тяжкі бої виснажили не тільки людей, а й нашу ресурсну базу. Щось згоріло, щось зламалось, щось втрачено під час бойових дій", – написав він.

Бригаді Сенцова потрібно купити нові нічники, тепловізори, приціли, дрони та багато іншого, що було втрачено під час бойових дій.

Сенцов у дописі залишив номер картки для переказів.

Нагадаємо Олег Сенцов отримав поранення одразу після повернення на фронт.

Раніше Олег Сенцов отримав почесну нагороду у Києві.