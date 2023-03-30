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Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

30 березня 2023 14:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Аліна Паш
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нацвідбір на пісенний конкурс "Євробачення-2022" став одним з найскандальніших в історії українського шоу-бізнесу. Після перемоги співачки Аліни Паш учасники гурту Kalush Orchestra на чолі з лідером Олегом Псюком вимагали від організаторів показати результати голосування, які були в конверті. Згодом Паш потрапила в скандал через візит окупованого Криму і не поїхала до Італії. 

В інтерв’ю Youtube-каналу "Розмова" вона розповіла, в яких зараз стосунках з переможцями "Євробачення-2022".

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Подробиці 

Паш зазначила, що поважає гурт Kalush Orchestra за їхні пісні, адже вони пишуть музику у схожому стилі. Також Аліна  щиро вболівала за них на "Євробаченні" в Римі. Втім, не зі всіма з них у Паш гарні стосунки.  

"Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На Нацвідборі не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені подобаються, спілкувалися зі мною… Це просто, мабуть, особиста історія моя і Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера спілкування. Мені здається, якби я могла, я б його просто обкидувала галімими словами, тільки без матюків", — зізналась співачка. 

Фрагмент у відео з 01:48:05

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra презентували нову учасницю та першу англомовну пісню. Також ми писали, що Kalush Orchestra продали власний музичний інструмент, аби врятувати музей Сковороди.

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