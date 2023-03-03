Kalush Orchestra презентували нову учасницю та першу англомовну пісню

Кадр із кліпу гурту, в якому позує нова учасниця

Нещодавно переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra змінили свої образи на одному з концертів. Там вони й оголосили про прем’єру першого англомовного синглу. Музиканти не стали відкладати її у довгий ящик.

На Youtube каналі Kalush Orchestra з’явився кліп гурту на пісню Changes.

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Відео на кліп музиканти знімали між гастролями у Польщі. За сюжетом, музиканти перебувають в селі. Показується хата, в якій живуть артисти та мальовничі краєвиди. Єдине, що псує все навколо — російські ракети в небі.

Також у новому відео відбулась презентація нової учасниці гурту.

"Цей кліп — історія про наш Дім, який назавжди змінився, бо побачив горе та біль. Також у кліпі відбувся дебют KilimWoman. Вітайте нову учасницю гурту", — написали Kalush Orchestra.

Познайомити шанувальників з нею музиканти обіцяють вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra продали власний музичний інструмент, аби врятувати музей Сковороди. Також ми писали, що голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra.