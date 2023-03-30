Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала
Нацотбор на песенный конкурс "Евровидение-2022" стал одним из самых скандальных в истории украинского шоу-бизнеса. После победы певицы Алины Паш участники группы Kalush Orchestra во главе с лидером Олегом Псюком потребовали от организаторов показать результаты голосования, которые были в конверте. Впоследствии Паш попала в скандал из-за визита оккупированного Крыма и не поехала в Италию.
В интервью Youtube-канала "Розмова" она рассказала, в каких отношениях с победителями "Евровидения-2022" сейчас.
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Паш отметила, что уважает группу Kalush Orchestra за их песни, ведь они пишут музыку в похожем стиле. Также Алина искренне болела за них на "Евровидении" в Риме. Впрочем, не со всеми из них у Паш хорошие отношения.
"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне нравятся, общались со мной... Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общения, мне не нравится его манера общения. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто забрасывала галимыми словами, только без мата», — призналась певица.
Фрагмент в видео с 01:48:05
Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню. Также мы писали, что Kalush Orchestra продали свой музыкальный инструмент, чтобы спасти музей Сковороды.