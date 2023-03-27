Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Amazon визнала смерть коня на зйомках серіалу "Володар перснів": що вимагають зоозахисники arrow

Amazon визнала смерть коня на зйомках серіалу "Володар перснів": що вимагають зоозахисники

27 березня 2023 11:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фрагмент з фільму "Володар перснів"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На зйомках другого сезону серіалу "Володар перснів" помер кінь. Причиною став серцевий напад. Компанія Amazon Studios, яка займається шоу зробило заяву, а зоозахисники засудили використання живих тварин та висунули кіноіндустрії вимоги.

Про це повідомляє видання Deadline.

Читайте також:

Подробиці

Інцидент стався у Великій Британії перед репетиціями зйомок популярного серіалу. В Amazon Studios заявили, що кінь помер від зупинки серця під час розминки.

"Ми глибоко засмучені тим фактом, що під час виробництва другого сезону на зйомках помер один із коней. Нещасний випадок стався вранці, коли кінь тренувався. Вершник був без костюма, а зйомки ще не почалися. У цей час були присутні як ветеринар, так і представник Американської асоціації гуманістів. Незалежний розтин підтвердив, що кінь помер від серцевої недостатності", — йдеться в заяві кіностудіїї.

Усього на знімальному майданчику того дня знаходилося близько 30 коней, які надала компанія The Devil's Horsemen, чиї навчені тварини знімалися в багатьох фільмах та серіалах, включаючи "Гру престолів". Це перший подібний випадок з кіньми за всю 50-річну історію фірми.

Організація з боротьби за права тварин PETA розкритикувала дії кінопродюсерів. Активісти закликали перестати використовувати справжніх коней на зйомках і почати застосовувати комп'ютерну графіку, щоб унеможливити загибель тварин.

"Схоже, що життя під землею з орками цілком підходить продюсерам "Володарю перснів", бо вони мають можливість використовувати механічних установок та інших гуманних методів, які не змусили б коней помирати на знімальному майданчику. PETA закликає творців шоу та всіх інших продюсерів — братися за нові проєкти, не використовуючи справжніх коней. Якщо вони не можуть уникнути використання тварин, їм слід знайти іншу роботу, оскільки ніхто не захоче дивитися шоу, збудовані на муках", — написала віцепрезидентка PETA Ліза Ланге.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Володаря перснів", британський актор Бернард Гілл, розкритикував новий серіал від Amazon. Також ми розповідали, як виглядали герої фільмів "Володар перснів", якби в них знялися собаки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

12:50 У Харківській області правоохоронці  ексгумували тіло жертви російської агресії

12:48 Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді

Ексклюзив

12:45Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф

12:37 В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:30 Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі

12:25 Легендарний англійський футболіст емоційно звернувся до Мудрика

12:23 Біженцям у Німеччині розповіли, хто має право та як оформити соціальне житло

Новина з фото

12:21 ​​​​​​​У ДСНС показали засніжене високогір'я Карпат: неймовірні фото

12:17 Лубінець пояснив українцям, яка допомога передбачена за пошкоджене житло

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Новина з відео

11:45 СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 12:02

У Харківській області правоохоронці  ексгумували тіло жертви російської агресії

None 27 Березень 12:48

Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді

None 27 Березень 12:30

Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф

None 27 Березень 12:36

В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB