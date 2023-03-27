Amazon визнала смерть коня на зйомках серіалу "Володар перснів": що вимагають зоозахисники

Фрагмент з фільму "Володар перснів"

На зйомках другого сезону серіалу "Володар перснів" помер кінь. Причиною став серцевий напад. Компанія Amazon Studios, яка займається шоу зробило заяву, а зоозахисники засудили використання живих тварин та висунули кіноіндустрії вимоги.

Про це повідомляє видання Deadline.

Подробиці

Інцидент стався у Великій Британії перед репетиціями зйомок популярного серіалу. В Amazon Studios заявили, що кінь помер від зупинки серця під час розминки.

"Ми глибоко засмучені тим фактом, що під час виробництва другого сезону на зйомках помер один із коней. Нещасний випадок стався вранці, коли кінь тренувався. Вершник був без костюма, а зйомки ще не почалися. У цей час були присутні як ветеринар, так і представник Американської асоціації гуманістів. Незалежний розтин підтвердив, що кінь помер від серцевої недостатності", — йдеться в заяві кіностудіїї.

Усього на знімальному майданчику того дня знаходилося близько 30 коней, які надала компанія The Devil's Horsemen, чиї навчені тварини знімалися в багатьох фільмах та серіалах, включаючи "Гру престолів". Це перший подібний випадок з кіньми за всю 50-річну історію фірми.

Організація з боротьби за права тварин PETA розкритикувала дії кінопродюсерів. Активісти закликали перестати використовувати справжніх коней на зйомках і почати застосовувати комп'ютерну графіку, щоб унеможливити загибель тварин.

"Схоже, що життя під землею з орками цілком підходить продюсерам "Володарю перснів", бо вони мають можливість використовувати механічних установок та інших гуманних методів, які не змусили б коней помирати на знімальному майданчику. PETA закликає творців шоу та всіх інших продюсерів — братися за нові проєкти, не використовуючи справжніх коней. Якщо вони не можуть уникнути використання тварин, їм слід знайти іншу роботу, оскільки ніхто не захоче дивитися шоу, збудовані на муках", — написала віцепрезидентка PETA Ліза Ланге.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Володаря перснів", британський актор Бернард Гілл, розкритикував новий серіал від Amazon. Також ми розповідали, як виглядали герої фільмів "Володар перснів", якби в них знялися собаки.