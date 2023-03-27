Amazon признала смерть коня на съемках сериала "Властелин колец": что требуют зоозащитники

Фрагмент из фильма "Властелин колец"

На съемках второго сезона сериала "Властелин колец" умер конь. Причиной стал сердечный приступ. Компания Amazon Studios, которая занимается шоу, сделала заявление, а зоозащитники осудили использование живых животных и выдвинули киноиндустрии требования.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Инцидент произошел в Великобритании перед репетициями съемок популярного сериала. В Amazon Studios заявили, что лошадь умерла от остановки сердца во время разминки.

"Мы глубоко огорчены тем фактом, что во время производства второго сезона на съемках умер один из коней. Несчастный случай произошел утром, когда лошадь тренировалась. Всадник был без костюма, а съемки еще не начались. В это время присутствовали как ветеринар, так и представитель Американской ассоциации гуманистов. Независимое вскрытие подтвердило, что конь умер от сердечной недостаточности", — говорится в заявлении киностудии.

Всего на съемочной площадке в тот день находилось около 30 лошадей, предоставленных компанией The Devil's Horsemen, чьи обученные животные снимались во многих фильмах и сериалах, включая "Игра престолов". Это первый подобный случай с лошадьми за всю 50-летнюю историю фирмы.

Организация по борьбе за права животных PETA подвергла критике действия кинопродюсеров. Активисты призвали перестать использовать настоящих лошадей на съемках и начать применять компьютерную графику, чтобы исключить гибель животных.

"Похоже, что жизнь под землей с орками вполне подходит продюсерам "Властелина колец", потому что они могут использовать механические установки и другие гуманные методы, которые не заставили бы лошадей умирать на съемочной площадке. PETA призывает создателей шоу и всех продюсеров — браться за новые проекты, не используя настоящих лошадей. Если они не могут избежать использования животных, им следует найти другую работу, поскольку никто не захочет смотреть шоу, построенные на муках", — написала вице-президент PETA Лиза Ланге.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Властелина колец", британский актер Бернард Хилл, раскритиковал новый сериал от Amazon. Также мы рассказывали, как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки.