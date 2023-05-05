Американський актор Сем Вітвер записав зворушливе звернення до українців
Американський актор, відомий насамперед ролями злодіїв у кіно, звернувся до українців із словами підтримки та засудив справжніх злодіїв — російських загарбників.
Про це повідомляє United24.
І зробив це чистою українською мовою через додаток Respeecher.
"Будь ласка, не здавайтесь. Будь ласка, залишайтесь сильними, продовжуйте вашу боротьбу, тримайте бойовий дух, тому що Україна стоїть і весь світ стоїть з вами. Я стою з вами", — заявив Сем Вітвер.
Сем Вітвер. Фільми, в яких він знімався
На екранах телевізорів Вітвер вперше з 'явився 2001 року у віці 24 років.
З 2001 по 2003 рік він зіграв в декількох епізодах таких проектів, як:
- "Швидка допомога" — драматичний серіал про важкі будні лікарів, їхню щоденну боротьбу за порятунок життів пацієнтів.
- "Арлісс" — комедійні серії про спортсменів, які протрималися на екранах протягом шести років.
- "Військово-юридична служба" — американський детективний трилер про розслідування злочинів, скоєних у військово-морській сфері.
- "Темний ангел" — фантастична драма про не надто райдужне майбутнє, зав 'язана на біо- і генній інженерії. Фільм знятий знаменитим Джеймсом Кемероном з розкішною Джессікою Альбою в головній ролі.
- "Шпигунки" — пригодницький бойовик, який протримався в чартах всього два сезони.
- "Детектив Раш" — черговий фільм про розслідування заплутаних справ, які веде жінка-поліцейський.
- "Міцна мережа" — бойовик, заснований на реальних подіях, який утримав увагу глядачів всього на один сезон.
Але головні свої ролі він отримав у 2011-2013 рр. Це були Ейдан у багатосерійному фільмі "Бути людиною" і Дарт Мол у "Зоряні війни: Війни клонів ", де він виступив як актор озвучування.
"Бути людиною" — місцями страшний, місцями смішний фантастичний серіал про спільне життя перевертня, привиди і вампіра, де кожен з них незадоволений собою і хоче бути кимось іншим.
Платформа UNITED 24
Завдання UNITED 24 — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.
Серед амбасадорів UNITED24 актори та режисери, музиканти та науковці, спортсмени та художники.
Їх об'єднало бажання допомогти Україні у вирішальну мить в її історії. Завдяки амбасадорам платформа реалізує потужні благодійні збори.
Але головне — тримає нашу країну у фокусі уваги міжнародної спільноти, знову і знову розповідаючи про боротьбу українців за свободу та цінності всього демократичного світу.
Нагадаємо, 5 травня, виповнюється рік роботи фандрайзингової платформи UNITED24. З цієї нагоди до столиці України починають з'їжджатися перші зіркові гості, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантом.