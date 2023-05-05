Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Американський актор Сем Вітвер записав зворушливе звернення до українців arrow

Американський актор Сем Вітвер записав зворушливе звернення до українців

5 травня 2023 04:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Американський актор Сем Вітвер записав зворушливе звернення до українців
Американський актор Сем Вітвер. Фото: кадр з фільму
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський актор, відомий насамперед ролями злодіїв у кіно, звернувся до українців із словами підтримки та засудив справжніх злодіїв — російських загарбників.

Про це повідомляє United24.

Читайте також:

І зробив це чистою українською мовою через додаток Respeecher.

"Будь ласка, не здавайтесь. Будь ласка, залишайтесь сильними, продовжуйте вашу боротьбу, тримайте бойовий дух, тому що Україна стоїть і весь світ стоїть з вами. Я стою з вами", — заявив Сем Вітвер.

Сем Вітвер. Фільми, в яких він знімався

На екранах телевізорів Вітвер вперше з 'явився 2001 року у віці 24 років.

З 2001 по 2003 рік він зіграв в декількох епізодах таких проектів, як:

  • "Швидка допомога" — драматичний серіал про важкі будні лікарів, їхню щоденну боротьбу за порятунок життів пацієнтів.
  • "Арлісс" — комедійні серії про спортсменів, які протрималися на екранах протягом шести років.
  • "Військово-юридична служба" — американський детективний трилер про розслідування злочинів, скоєних у військово-морській сфері.
  • "Темний ангел" — фантастична драма про не надто райдужне майбутнє, зав 'язана на біо- і генній інженерії. Фільм знятий знаменитим Джеймсом Кемероном з розкішною Джессікою Альбою в головній ролі.
  • "Шпигунки" — пригодницький бойовик, який протримався в чартах всього два сезони.
  • "Детектив Раш" — черговий фільм про розслідування заплутаних справ, які веде жінка-поліцейський.
  • "Міцна мережа" — бойовик, заснований на реальних подіях, який утримав увагу глядачів всього на один сезон.

Але головні свої ролі він отримав у 2011-2013 рр. Це були Ейдан у багатосерійному фільмі "Бути людиною" і Дарт Мол у "Зоряні війни: Війни клонів ", де він виступив як актор озвучування.

"Бути людиною" — місцями страшний, місцями смішний фантастичний серіал про спільне життя перевертня, привиди і вампіра, де кожен з них незадоволений собою і хоче бути кимось іншим.

Платформа UNITED 24

 Завдання  UNITED 24 — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

Серед амбасадорів UNITED24 актори та режисери, музиканти та науковці, спортсмени та художники.

Їх об'єднало бажання допомогти Україні у вирішальну мить в її історії. Завдяки амбасадорам платформа реалізує потужні благодійні збори.

Але головне — тримає нашу країну у фокусі уваги міжнародної спільноти, знову і знову розповідаючи про боротьбу українців за свободу та цінності всього демократичного світу. 

Нагадаємо, 5 травня, виповнюється рік роботи фандрайзингової платформи UNITED24. З цієї нагоди до столиці України починають з'їжджатися перші зіркові гості, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантом.  

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB