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Американский актер Сэм Витвер записал трогательное обращение к украинцам

5 мая 2023 04:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Американский актер Сэм Витвер записал трогательное обращение к украинцам
Американский актер Сэм Витвер. Фото: кадр из фильма
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский актер Сэм Витвер обратился к украинцам со словами поддержки и осудил настоящих воров — российских захватчиков.

Об этом сообщает United24.

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И сделал это на чистом украинском языке через приложение Respeecher.

"Пожалуйста, не сдавайтесь. Пожалуйста, оставайтесь сильными, продолжайте вашу борьбу, держите боевой дух, потому что Украина стоит и весь мир стоит с вами. Я стою с вами", — заявил Сэм Витвер.

Сэм Витвер. Фильмы, в которых он снимался

На экранах телевизоров Витвер впервые появился в 2001 году в возрасте 24 лет.

С 2001 по 2003 год он сыграл в нескольких эпизодах таких проектов, как:

  • "Скорая помощь" — драматический сериал о тяжелых буднях врачей, их ежедневной борьбе за спасение жизней пациентов.
  • "Арлисс" — комедийные серии о спортсменах, которые продержались на экранах в течение шести лет.
  • "Военно-юридическая служба" — американский детективный триллер о расследовании преступлений, совершенных в военно-морской сфере.
  • "Темный ангел" — фантастическая драма о не слишком радужном будущем, завязанная на био- и генной инженерии. Фильм снят знаменитым Джеймсом Кэмероном с роскошной Джессикой Альбой в главной роли.
  • "Шпионки" — приключенческий боевик, продержавшийся в чартах всего два сезона.
  • "Детектив Раш" — очередной фильм о расследовании запутанных дел, которые ведет женщина-полицейский.
  • "Прочная сеть" — боевик, основанный на реальных событиях, удержавший внимание зрителей всего на один сезон.

Но главные свои роли он получил в 2011-2013 гг. Это были Эйдан в многосерийном фильме "Быть человеком" и Дарт Молл в "Звездные войны: Войны клонов", где он выступил как актер озвучивания.

"Быть человеком" — местами страшный, местами смешной фантастический сериал о совместной жизни оборотня, привидения и вампира, где каждый из них недоволен собой и хочет быть кем-то другим.

Платформа UNITED 24

Задача UNITED 24 — стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Среди послов UNITED24 актеры и режиссеры, музыканты и ученые, спортсмены и художники.

Их объединило желание помочь Украине в решающий момент в ее истории. Благодаря посольствам платформа реализует мощное благотворительное собрание.

Но главное — удерживает нашу страну в фокусе внимания международного сообщества, снова и снова рассказывая о борьбе украинцев за свободу и ценности всего демократического мира.

Напомним, 5 мая исполняется год работы фандрайзинговой платформы UNITED24. По этому случаю в столицу Украины начинают съезжаться первые звездные гости, поддерживающие нашу страну в борьбе с оккупантом.

 

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