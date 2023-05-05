Американский актер Сэм Витвер записал трогательное обращение к украинцам
Американский актер Сэм Витвер обратился к украинцам со словами поддержки и осудил настоящих воров — российских захватчиков.
Об этом сообщает United24.
И сделал это на чистом украинском языке через приложение Respeecher.
"Пожалуйста, не сдавайтесь. Пожалуйста, оставайтесь сильными, продолжайте вашу борьбу, держите боевой дух, потому что Украина стоит и весь мир стоит с вами. Я стою с вами", — заявил Сэм Витвер.
Сэм Витвер. Фильмы, в которых он снимался
На экранах телевизоров Витвер впервые появился в 2001 году в возрасте 24 лет.
С 2001 по 2003 год он сыграл в нескольких эпизодах таких проектов, как:
- "Скорая помощь" — драматический сериал о тяжелых буднях врачей, их ежедневной борьбе за спасение жизней пациентов.
- "Арлисс" — комедийные серии о спортсменах, которые продержались на экранах в течение шести лет.
- "Военно-юридическая служба" — американский детективный триллер о расследовании преступлений, совершенных в военно-морской сфере.
- "Темный ангел" — фантастическая драма о не слишком радужном будущем, завязанная на био- и генной инженерии. Фильм снят знаменитым Джеймсом Кэмероном с роскошной Джессикой Альбой в главной роли.
- "Шпионки" — приключенческий боевик, продержавшийся в чартах всего два сезона.
- "Детектив Раш" — очередной фильм о расследовании запутанных дел, которые ведет женщина-полицейский.
- "Прочная сеть" — боевик, основанный на реальных событиях, удержавший внимание зрителей всего на один сезон.
Но главные свои роли он получил в 2011-2013 гг. Это были Эйдан в многосерийном фильме "Быть человеком" и Дарт Молл в "Звездные войны: Войны клонов", где он выступил как актер озвучивания.
"Быть человеком" — местами страшный, местами смешной фантастический сериал о совместной жизни оборотня, привидения и вампира, где каждый из них недоволен собой и хочет быть кем-то другим.
Платформа UNITED 24
Задача UNITED 24 — стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.
Среди послов UNITED24 актеры и режиссеры, музыканты и ученые, спортсмены и художники.
Их объединило желание помочь Украине в решающий момент в ее истории. Благодаря посольствам платформа реализует мощное благотворительное собрание.
Но главное — удерживает нашу страну в фокусе внимания международного сообщества, снова и снова рассказывая о борьбе украинцев за свободу и ценности всего демократического мира.
Напомним, 5 мая исполняется год работы фандрайзинговой платформы UNITED24. По этому случаю в столицу Украины начинают съезжаться первые звездные гости, поддерживающие нашу страну в борьбе с оккупантом.