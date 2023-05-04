Зірка серіалу "Вікінги" Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва привітати UNITED24: з чим саме
Вже завтра, 5 травня, виповнюється рік роботи фандрайзингової платформи UNITED24. З цієї нагоди до столиці України починають з'їжджатися перші зіркові гості, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантом.
Про це йдеться у соцмережах UNITED24.
Зірковий візит
Голлівудські акторки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва. У березні цього року зірка "Вікінгів", канадка Кетрін стала амбасадоркою UNITED24.
"Разом із нею до столиці завітала наша спеціальна гостя — акторка Іванна Сахно, яка грає роль у серіалі "Зоряні війни: Асока". Поруч із ними — креативний директор And Us Джеймі Кенневей, який створював проєкти для нашої платформи, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а також Тай Арнольд — оператор-постановник американського гурту", — йдеться в підписі до фотографії.
На знімку зірки позують в центрі Києва на Софіївській площі, на тлі згорілої техніки окупантів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Метт Деймон записав зворушливе звернення до українського народу. Також ми розповідали, що багаторазовий володар премії "Греммі" американський кантрі-співак Бред Пейслі, який став амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24, заспівав "Червону руту" в центрі столиці.