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Зірка серіалу "Вікінги" Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва привітати UNITED24: з чим саме

4 травня 2023 17:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Вікінги" Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва привітати UNITED24: з чим саме
Канадська акторка Кетрін Винник. Фото: Instagram/katherynwinnick
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже завтра,  5 травня, виповнюється рік роботи фандрайзингової платформи UNITED24. З цієї нагоди до столиці України починають з'їжджатися перші зіркові гості, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантом.  

Про це йдеться у соцмережах UNITED24.

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Голлівудські акторки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва. У березні цього року зірка "Вікінгів", канадка Кетрін стала амбасадоркою UNITED24. 

"Разом із нею до столиці завітала наша спеціальна гостя — акторка Іванна Сахно, яка грає роль у серіалі "Зоряні війни: Асока". Поруч із ними — креативний директор And Us Джеймі Кенневей, який створював проєкти для нашої платформи, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а також Тай Арнольд — оператор-постановник американського гурту", — йдеться в підписі до фотографії. 

На знімку зірки позують в центрі Києва на Софіївській площі, на тлі згорілої техніки окупантів.

Голлівудські знаменитості в центрі Києва. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Метт Деймон записав зворушливе звернення до українського народу. Також ми розповідали, що багаторазовий володар премії "Греммі" американський кантрі-співак Бред Пейслі, який став амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24, заспівав "Червону руту" в центрі столиці.

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