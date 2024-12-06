Анатолій Анатоліч відповів, чи спілкується з Владом Ямою, який втік до США

Анатолій Анатоліч. Фото: скриншот

Шоумен Анатолій Анатоліч висловився про свого кума, хореографа Влада Яму, який під час війни виїхав за кордон. Зараз танцівник разом з родиною мешкає у США.

Про спілкування із другом ведучий розповів у інтерв'ю "Люкс ФМ".

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До початку повномасштабної війни зіркові родини були досить близькі та часто проводили час разом. Однак втеча Ями до США дещо змінила їхні стосунки.

За словами Анатоліча, вони спілкуються, але ставлення Ями до того, що відбувається в Україні значно відрізняється від його.

"Ми спілкуємося, навіть бачилися десь рік тому. Я думаю, що звичайно, коли ти живеш за кордоном, ти втрачаєш зв'язок. Навіть я по собі бачу. Мене п'ять днів немає в Україні, і все, ти втрачаєш. Ти прокинувся, а тут вже обстріли закінчилися, всі "шахеди" позбивали, нового очільника МСЕК обрали, ти все пропустив. І ти такий: "Так, альо, а я що?". І це пару днів. А коли ти пару років живеш за кордоном, то так, ти втрачаєш абсолютно точно зв'язок із тим, що відбувається в країні. Бути в темі наших проблем, коли ти живеш в Маямі чи в Парижі, нереально", — поділився шоумен.

Влад Яма та Анатолій Анатоліч з родинами. Фото: instagram.com/vladyama_official

Раніше Анатолій Анатоліч розкритикував свого колишнього друга Олега Винника, який також втік за кордон.

Також шоумен розповів, чи має він відстрочку від мобілізації.