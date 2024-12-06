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Анатолий Анатолич высказался о куме Владе Яме, сбежавшем в США

6 декабря 2024 11:37
Мария Покровская - Редактор
Анатолий Анатолич ответил, общается ли с бежавшим в США Владом Ямой
Анатолий Анатолич. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Шоумен Анатолий Анатолич высказался о своем куме, хореографе Владе Яме, который во время войны уехал за границу. Сейчас танцор вместе с семьей живет в США.

Об общении с другом ведущий рассказал в интервью "Люкс ФМ".

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Анатолий Анатолич ответил, общается ли с Владом Ямой

До начала полномасштабной войны звездные семьи были довольно близки и часто проводили время вместе. Однако бегство Ямы в США несколько изменило их отношения.

По словам Анатолича, они общаются, но отношение Ямы к происходящему в Украине значительно отличается от него.

"Мы общаемся, даже виделись где-то год назад. Я думаю, что конечно, когда ты живешь за границей, ты теряешь связь. Даже я по себе вижу. Меня пять дней нет в Украине, и все, ты теряешь. Ты проснулся, а тут уже обстрелы закончились, все "шахеды" посбивали, нового главу МСЭК избрали, ты все пропустил. И ты такой: "Так, ало, а я что?". И это пару дней. А когда ты пару лет живешь за границей, то да, ты теряешь абсолютно точно связь с тем, что происходит в стране. Быть в теме наших проблем, когда ты живешь в Майами или в Париже, нереально", — поделился шоумен.

Влад Яма и Анатолий Анатолич с семьями
Влад Яма и Анатолий Анатолич с семьями. Фото: instagram.com/vladyama_official

Ранее Анатолий Анатолич раскритиковал своего бывшего друга Олега Винника, также сбежавшего за границу.

Также шоумен рассказал, есть ли у него отсрочка от мобилизации.

США Влад Яма побег Анатолий Анатолич украинские звезды

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