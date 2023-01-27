Відвертості від Памели Андерсон — зґвалтування в 12 років та зустріч з путіним

Американська супермодель та акторка Памела Андерсон відверто розповідає історію свого життя

Вже 31 січня на стрімінговій платформі Netflix відбудеться прем’єра документального фільму "Памела: історія кохання", в якому 55-річна американська супермодель та акторка Памела Андерсон розповість історію свого життя, зокрема, про оприлюднення її численних секс-відео. В рамках промокампанії майбутньої стрічки відома білявка розкриває деякі секрети.

Про них вона розповіла в інтерв’ю виданню Variety.

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Памела згадала про свого першого бойфренда-аб'юзера, який буквально викинув її з машини на великій швидкості.

"Він так сильно штовхнув мене ногою, що мені нічого не залишалося, як відкрити двері, коли машина рухалася, і я скотилася прямо в кювет", — розповіла Андерсон.

Іншим разом він спробував збити її, коли вона йшла тротуаром. У мемуарах, які вийдуть з фільмом, актриса докладно описує три випадки сексуального насильства у своєму житті. Всі вони сталися до 18 років. У дитинстві до неї неодноразово чіплялась няня. 25-річний чоловік зґвалтував її, коли їй було 12 років.

"Хижаки шукають жертву, щоб зробити з нею щось настільки принизливе, що їй буде соромно розповісти про те, що сталося. Такі речі дійсно забарвлюють все життя. Ви блокуєте ці спогади або розбираєтеся з цим пізніше, а я розбираюся з цим прямо зараз", — прокоментувала насильство зірка.

Андерсон вважає, що сплатила високу ціну за свою славу. Після розлучення з Томмі Лі в 1998 році вона жила в Малібу з двома маленькими синами, коли виявила молоду дівчину з Франції, яка сиділа навпочіпки в одній із комор її будинку. Вона тримала в руках листа, в якому говорилося: "Я не лесбіянка, але ти мені снишся". Коли прибула поліція, дівчина перерізала собі вени. Вона вижила та була депортована.

"Поліція запевняла, що для мене вона не становила жодної небезпеки, вона ж дівчина. Моя нянька була жінкою, і люди ніколи б не подумали, що вона чіплялася до мене. Стать у таких випадках не має значення. Кожен здатний на жахливі речі", — розповіла Памела.

Згадала Андерсон і про візит до країни-терориста. 2015 року модель завітала до москви. Памела як захисниця прав тварин хотіла заборонити ввезення продуктів із тюленів і для цього приїхала на зустріч із високопосадовцями.

"Я була в кремлі, сиділа з усіма ними за одним столом. Я шаруділа своїми паперами з фотографіями дельфінів і білух і благала цих людей. путін заходив у переговорну лише один раз, але про все чув. Мені приходили повідомлення від інших людей про те, що він радий, що я приїхала — він ніби отримував від мене задоволення. Я не знаю, що зараз говорити правильно, бо це жахливо. Я голосувала за Байдена 2020 року. Моя політика проста: просто продовжуйте підтримувати людей", — підсумувала Памела.

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