Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Андерсон про зґвалтування в 12 років, бойфренда-аб'юзера, спробу самогубства няні та зустріч з путіним arrow

Андерсон про зґвалтування в 12 років, бойфренда-аб'юзера, спробу самогубства няні та зустріч з путіним

27 січня 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відвертості від Памели Андерсон — зґвалтування в 12 років та зустріч з путіним
Американська супермодель та акторка Памела Андерсон відверто розповідає історію свого життя
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 31 січня на стрімінговій платформі Netflix відбудеться прем’єра документального фільму "Памела: історія кохання", в якому 55-річна американська супермодель та акторка Памела Андерсон розповість історію свого життя, зокрема, про оприлюднення її численних секс-відео. В рамках промокампанії майбутньої стрічки відома білявка розкриває деякі секрети.

Про них вона розповіла в інтерв’ю виданню Variety.

Читайте також:

Деталі 

Памела згадала про свого першого бойфренда-аб'юзера, який буквально викинув її з машини на великій швидкості.

"Він так сильно штовхнув мене ногою, що мені нічого не залишалося, як відкрити двері, коли машина рухалася, і я скотилася прямо в кювет", — розповіла Андерсон.

Іншим разом він спробував збити її, коли вона йшла тротуаром. У мемуарах, які вийдуть з фільмом, актриса докладно описує три випадки сексуального насильства у своєму житті. Всі вони сталися до 18 років. У дитинстві до неї неодноразово чіплялась няня. 25-річний чоловік зґвалтував її, коли їй було 12 років.

"Хижаки шукають жертву, щоб зробити з нею щось настільки принизливе, що їй буде соромно розповісти про те, що сталося. Такі речі дійсно забарвлюють все життя. Ви блокуєте ці спогади або розбираєтеся з цим пізніше, а я розбираюся з цим прямо зараз", — прокоментувала насильство зірка.

Андерсон вважає, що сплатила високу ціну за свою славу. Після розлучення з Томмі Лі в 1998 році вона жила в Малібу з двома маленькими синами, коли виявила молоду дівчину з Франції, яка сиділа навпочіпки в одній із комор її будинку. Вона тримала в руках листа, в якому говорилося: "Я не лесбіянка, але ти мені снишся". Коли прибула поліція, дівчина перерізала собі вени. Вона вижила та була депортована.

"Поліція запевняла, що для мене вона не становила жодної небезпеки, вона ж дівчина. Моя нянька була жінкою, і люди ніколи б не подумали, що вона чіплялася до мене. Стать у таких випадках не має значення. Кожен здатний на жахливі речі", — розповіла Памела.

Згадала Андерсон і про візит до країни-терориста. 2015 року модель завітала до москви. Памела як захисниця прав тварин хотіла заборонити ввезення продуктів із тюленів і для цього приїхала на зустріч із високопосадовцями.

"Я була в кремлі, сиділа з усіма ними за одним столом. Я шаруділа своїми паперами з фотографіями дельфінів і білух і благала цих людей. путін заходив у переговорну лише один раз, але про все чув. Мені приходили повідомлення від інших людей про те, що він радий, що я приїхала — він ніби отримував від мене задоволення. Я не знаю, що зараз говорити правильно, бо це жахливо. Я голосувала за Байдена 2020 року. Моя політика проста: просто продовжуйте підтримувати людей", — підсумувала Памела.

Нагадаємо, раніше ми писали історію знайомства герцогів Сассекських, принца Гаррі та Меган Маркл у соціальній мережі Instagram.

Також ми розповідали, що зірка фільму "Блакитна лагуна", американська супермодель та акторка Брук Шилдс, розповіла про пережите зґвалтування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:54 В Ірані озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану: загинув охоронець

23:25 Військова допомога: скільки танків Захід пообіцяв Україні

23:13 Курс криптовалют: біткоїн зріс на 40% з початку року

23:00 У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою

22:57 Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області: є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:31 У США віскі відправлять у космос, а згодом — продаватимуть: ціна пляшки

22:09 Андрій Ярмоленко забив два красиві голи за "Аль-Айн": як він допоміг Сергію Реброву

22:06 В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених

22:00 В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року

21:55 Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:50 У Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Новина з відео

10:49 Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців

Новина з відео

09:10 Загроза ракетних ударів та нових атак дуже висока, — Братчук

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Актуальне по темі

None 27 Січень 23:54

В Ірані озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану: загинув охоронець

None 27 Січень 23:07

Військова допомога: скільки танків Захід пообіцяв Україні

None 27 Січень 22:55

Курс криптовалют: біткоїн зріс на 40% з початку року

None 27 Січень 23:07

У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB