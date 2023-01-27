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Андерсон об изнасиловании в 12 лет, бойфренде-абъюзере, попытке самоубийства няни и встрече с путиным

27 января 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Откровения от Памелы Андерсон — изнасилование в 12 лет и встреча с путиным
Американская супермодель и актриса Памела Андерсон откровенно рассказывает историю своей жизни
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 31 января на стриминговой платформе Netflix состоится премьера документального фильма "Памела: история любви", в котором 55-летняя американская супермодель и актриса Памела Андерсон расскажет историю своей жизни, в частности об обнародовании ее многочисленных секс-видео. В рамках промокампании будущей ленты известная блондинка раскрывает некоторые секреты.

О них она рассказала в интервью изданию Variety.

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Подробности

Памела вспомнила о своем первом бойфренде-абьюзере, который буквально выбросил ее из машины на большой скорости.

"Он так сильно толкнул меня ногой, что мне ничего не оставалось, как открыть дверь, когда машина двигалась, и я скатилась прямо в кювет", — рассказала Андерсон.

В другой раз он попытался сбить ее, когда она шла по тротуару. В мемуарах, которые выйдут с фильмом, актриса подробно описывает три случая сексуального насилия в своей жизни. Все они произошли до 18 лет. В детстве к ней неоднократно приставала няня. 25-летний мужчина изнасиловал ее, когда ей было 12 лет.

"Хищники ищут жертву, чтобы сделать с ней что-то настолько унизительное, что ей будет стыдно рассказать о случившемся. Такие вещи действительно окрашивают всю жизнь. Вы блокируете эти воспоминания или разбираетесь с этим позже, а я разбираюсь с этим прямо сейчас", — прокомментировала насилие звезда.

Андерсон считает, что заплатила высокую цену за свою славу. После развода с Томми Ли в 1998 году она жила в Малибу с двумя маленькими сыновьями, когда обнаружила молодую девушку из Франции, сидевшую на корточках в одном из подвалов ее дома. Она держала в руках письмо, в котором говорилось: "Я не лесбиянка, но ты мне снишься". Когда прибыла полиция, она перерезала себе вены. Она выжила и была депортирована.

"Полиция уверяла, что для меня она не представляла никакой опасности, она же девушка. Моя няня была женщиной, и люди никогда бы не подумали, что она приставала ко мне. Пол в таких случаях не имеет значения. Каждый способен на ужасные вещи", — рассказала Памела.

Вспомнила Андерсон и о визите в страну-террорист. В 2015 году модель приехала в москву. Памела как защитница прав животных хотела запретить ввоз продуктов из тюленей и для этого приехала на встречу с чиновниками.

"Я была в кремле, сидела со всеми ими за одним столом. Я шуршала своими бумагами с фотографиями дельфинов и белух и умоляла этих людей. Путин заходил в переговорную только один раз, но обо всем слышал. Мне приходили сообщения от других людей о том, что он рад, что я приехала — он будто бы получал от меня удовольствие. Я не знаю, что сейчас говорить правильно, потому что это ужасно. Я голосовала за Байдена в 2020 году. Моя политика проста: просто продолжайте поддерживать людей", — подытожила Памела.

Напомним, ранее мы писали историю знакомства герцогов Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл в социальной сети Instagram.

Также мы рассказывали, что звезда фильма "Голубая лагуна", американская супермодель и актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании.

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