Андре Тан показав свою матір: більшість підписників дизайнера не повірили йому

Український дизайнер Андре Тан позує на одному зі світських заходів. Фото: google.com

Український дизайнер Андре Тан (справжнє ім’я Андрій Тищенко) нерідко публікує цікаві факти свого життя в соцмережах. Підписники 40-річної зірки активно коментують ці пости.

Не став виключенням і останній з них, який Андре Тан зробив у своєму Instagram.

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Дизайнер опублікував спільну фотографію з найріднішою людиною — його матір’ю Вікторією. Андре Тан розповів, що саме завдяки її увазі та ініціативі він зараз є тим, ким є.

"У дев'ять років я намалював понад 50 зошитів з ескізами своїх колекцій. Більш того, вигадав собі, що я головний редактор журналу "Ізабель" і малював власні журнали про моду. Машинки мене не цікавили. Мама помітила мій інтерес і підтримала мене, проте не просто словами "Молодець, синку, малюй далі". Вона діяла: домовилася, щоб я ходив на курси крою та шиття в Домі офіцерів. І це найкраще, що вона могла зробити для мене", — згадав Андрій Тищенко.

Вже в 11 років дизайнер створив першу колекцію дитячих сарафанів. Втім, більшу увагу підписники звернули не на цю зворушливу історію, а на фотографію, яку опублікував Андре Тан.



На ній він позує зі своєю матір’ю. У що складно було повірити багатьом підписникам дизайнера.

Це ваша мама?! Як сестра, дуже молодо виглядає

Я подумала, що то ваша дружина. Дуже гарна і добра мама, вам пощастило

Думала що це ваша сестра або дружина. Дуже гарно виглядає

Нічого собі, мама! Дуже молода і вродлива.

Нагадаємо, раніше ми писали, що легендарний французький модельєр-кутюр'є іспанського походження Пако Раба, який помер на початку цього року, суттєво вплинув на життя Андре Тана.