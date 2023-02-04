На життя Андре Тана суттєво вплинув Пако Рабанн

Український дизайнер Андре Тан

В п’ятницю, 3 лютого, на 89-му році життя помер легендарний французький модельєр-кутюр'є іспанського походження Пако Рабанн. Він неодноразово приїздив до України, і як виявилось, зіграв важливу роль в житті Андре Тана.

Про це український дизайнер розповів у своєму Instagram.

Деталі

У 2000-их, коли Андрій Тищенко (справжнє ім’я знаменитості) тільки переїхав до Києва, він взяв участь у конкурсі 10x10. В ньому десять дизайнерів представляли свої колекції на десяти моделях. Тоді Андрія визнали "Найкращим дизайнером України". А нагороду вручав сам Пако Рабанн.

В якості призу Андре Тану мали вручити автомобіль. Від нього дизайнер був змушений відмовитись, бо не вмів водити. Але організатори видали зірці грошовий приз, завдяки якому той зміг купити десять швейних машинок у своє перше ательє в столиці.

"Можна сказати, що саме завдяки тому, що Пако Рабанн побачив у мені потенціал тоді та визнав моє бачення, я знаходжуся там, де зараз є. Я дуже вдячний, що мав можливість бути знайомим з такою видатною особистістю. Пако Рабан став першим використовувати музику на показах, випустив на подіум темношкірих моделей, створив парфуми унісекс. А одяг і взагалі став робити не з тканини, а з металу та пластику. До того ж він був вкрай багатогранною людиною. Вічна пам'ять", — підсумував Андре Тан.

Про Пако Рабанн

У 1966-му Рабанн в Парижі представив свою першу колекцію: дванадцять моделей із "сучасних матеріалів". Убрання з паперу, пластику, металу на босоногих білих і темношкірих дівчинах. Його показ був замічений міжнародною пресою.

Рабанн продовжив експериментувати, він створив колекцію вбрань із паперу, що вважав одягом майбутнього. Серед його проєктів були плащі з пір'я, одяг зі шкіри й металу, плетені кольчуги, з додаванням сухих квітів, мережива. Геометричні прогресії, комбінування матеріалів, Пако Рабанн використав усе.

В 1969 році дизайнер створив свої перші парфуми Calandre, а в 1973-му він перевернув світ парфумерії створивши чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів і дерева Paco Rabanne pour Homme. Відійшов від світу моди в 1999 році, хоча й займався консультуванням.

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