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Андре Тан показал свою мать: большинство подписчиков дизайнера не поверили ему

11 апреля 2023 09:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андре Тан показал свою мать: большинство подписчиков дизайнера не поверили ему
Украинский дизайнер Андре Тан позирует на одном из светских мероприятий. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) часто публикует интересные факты своей жизни в соцсетях. Подписчики 40-летней звезды активно комментируют эти посты.

Не стал исключением и последний из них, который Андре Тан сделал в своем Instagram.

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Дизайнер опубликовал общую фотографию с самым родным человеком его матерью Викторией. Андре Тан рассказал, что именно благодаря ее вниманию и инициативе он сейчас является тем, кем есть.

"В девять лет я нарисовал более 50 тетрадей с эскизами своих коллекций. Более того, придумал себе, что я главный редактор журнала "Изабель" и рисовал собственные журналы о моде. Машинки меня не интересовали. Мама заметила мой интерес и поддержала меня, однако не просто словами "Молодец, сынок, рисуй дальше". Она действовала: договорилась, чтобы я ходил на курсы кроя и шитья в Доме офицеров. И это лучшее, что она могла сделать для меня", — вспомнил Андрей Тищенко.

Уже в 11 лет дизайнер создал первую коллекцию детских сарафанов. Впрочем, большее внимание подписчики обратили не на эту трогательную историю, а на фотографию, которую опубликовал Андре Тан.

На ней он позирует со своей матерью. Во что сложно было поверить многим подписчикам дизайнера.

  • Это ваша мама? Как сестра, очень молодо выглядит
  • Я подумала что это ваша жена. Очень хорошая и добрая мама, вам повезло
  • Думала, что это ваша сестра или жена. Очень хорошо смотрится
  • Ничего себе, мама! Очень молодая и красивая.

Напомним, ранее мы писали, что умерший в начале этого года легендарный французский модельер-кутюрье испанского происхождения Пако Раба существенно повлиял на жизнь Андре Тана.

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