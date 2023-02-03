Помер французький модельєр Пако Рабанн

Французький модельєр, революціонер стилю 1960-их Пако Рабанн

На 89-му році життя помер французький модельєр-кутюр'є іспанського походження Пако Рабанн. Він неодноразово приїздив до України та ділився своїми враженнями від нашої країни.

Про це повідомляє видання Women’sWear Daily.

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Смерть підтвердила іспанська група Puig, яка контролює будинок моди та парфумерний бізнес Paco Rabanne.

"Пако Рабанн зробив трансгресію магнетичною. Хто ще міг спонукати модних парижанок вимагати сукні з пластику та металу? Хто, як не Пако Рабанн, міг уявити собі аромат під назвою Calandre — це слово означає "автомобільний гриль", знаєте, — і перетворити його на ікону сучасної жіночності. Цей радикальний, бунтарський дух вирізняв його: є лише один Рабанн. З його смертю ми ще раз нагадуємо про його величезний вплив на сучасну моду, про дух, який живе в домі, який носить його ім’я", — сказав Хосе Мануель Альбеса, президент відділу моди та краси Puig.

У 1966-му Рабанн в Парижі представив свою першу колекцію: дванадцять моделей із "сучасних матеріалів". Убрання з паперу, пластику, металу на босоногих білих і темношкірих дівчинах. Його показ був замічений міжнародною пресою.

Рабанн продовжив експериментувати, він створив колекцію вбрань із паперу, що вважав одягом майбутнього. Серед його проектів були плащі з пір'я, одяг зі шкіри й металу, плетені кольчуги, з додаванням сухих квітів, мережива. Геометричні прогресії, комбінування матеріалів, Пако Рабанн використав усе.

В 1969 році дизайнер створив свої перші парфуми Calandre, а в 1973-му він перевернув світ парфумерії створивши чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів і дерева Paco Rabanne pour Homme.

Відійшов від світу моди в 1999 році, хоча й займався консультуванням.

Неодноразово відвідав і Київ. У 2006-му перебував із виставкою графіки з 26 аркушів, витриману у чорно-білій гамі, в приміщенні галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв. Побачені ним зміни часів Помаранчевої Революції, він узагальнив метафорично: "Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки".

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла американська акторка Ліза Лорінг, яка першою зіграла роль Венздей у телесеріалі 1964 року. Також ми розповідали, що помер мультиплікатор персонажів кота Леопольда та крихітки Єнота, В'ячеслав Назарук.