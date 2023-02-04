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Андре Тан признался, что Пако Рабанн оказал существенное влияние на его жизнь: как именно

4 февраля 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На жизнь Андре Тана существенно повлиял Пако Рабанн
Украинский дизайнер Андре Тан
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В пятницу, 3 февраля, на 89-м году жизни скончался легендарный французский модельер-кутюрье испанского происхождения Пако Рабанн. Он неоднократно приезжал в Украину, и, как оказалось, сыграл важную роль в жизни Андре Тана.

Об этом украинский дизайнер рассказал в своем Instagram.

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Подробности

В 2000-х, когда Андрей Тищенко (настоящее имя знаменитости) только переехал в Киев, он принял участие в конкурсе 10x10. В нём десять дизайнеров представляли свои коллекции на десяти моделях. Тогда Андрей был признан "Лучшим дизайнером Украины". А награду вручал сам Пако Рабан.

В качестве приза Андре Тану должны были вручить автомобиль. От него дизайнер был вынужден отказаться, потому что не умел водить. Но организаторы выдали звезде денежный приз, благодаря которому тот смог купить десять швейных машинок в свое первое ателье в столице.

"Можно сказать, что именно благодаря тому, что Пако Рабанн увидел во мне потенциал тогда и признал мое видение, я нахожусь там, где сейчас есть. Я очень благодарен, что мог быть знаком с такой выдающейся личностью. Пако Рабанн стал первым использовать музыку на показах, выпустил на подиум темнокожих моделей, создал духи унисекс. А одежду и вообще стал делать не из ткани, а из металла и пластика. К тому же он был крайне многогранным человеком. Вечная память", — подытожил Андре Тан.

О Пако Рабанне

В 1966 году Рабанн в Париже представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из "современных материалов". Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ был замечен международной прессой.

Рабанн продолжил экспериментировать, он создал коллекцию нарядов из бумаги, считавшей одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружева. Геометрические прогрессии, комбинирование материалов Пако Рабанн использовал все.

В 1969 году дизайнер создал свои первые духи Calandre, а в 1973-м он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme. Отошел от мира моды в 1999 году, хотя и занимался консультированием.

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