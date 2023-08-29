Хливнюк з дроном потролив російський гурт Звери за виступ на Донбасі – відео

Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час свого звернення до російського гурту "Звери". Фото: Instagram Андрія Хливнюка

Український співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк записав відеозвернення для соліста російського гурту "Звери" Романа Білика. У новому відео український артист тримає у руці безпілотник та звертається до Романа.

Відповідним відео Андрій Хливнюк поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Відеозвернення до лідера гурту "Звери"

На своїй сторінці в соціальній мережі лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирішив висміяти соліста російського гурту. Він поділився відео з фронту, де він у військовій амуніції тримає у руці безпілотник.

Публікація Андрія Хливнюка зі зверненням до лідера гурту "Звери". Фото: скриншот з Instagram

При цьому, до відео він прикріпив відому пісню гурту "Звери", яку знають всі. Під пісню "До скорой встречи!" Андрій посміхається та звертається до свого колеги з Росії.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела…", — звернувся до Романа Білика Андрій Хливнюк.

Реакція підписників

Підписники українського виконавця не змогли промовчати та приєдналися до висміювання. Люди почали хвалити Андрія за таке відео та сміятися над ним, залишаючи свої коментарі під публікацією українського артиста.

Ахахаха, чіткий тролінг!! Сподіваюся, Ромі це відео хтось відправив?

Дай Боже , щоб цей літачок зробив Рому хорошим рускім

Почуття гумору топ. Діла, ділішки

Райони, квартали, жилі масиви, все на Росії палає красиво

Андрію, я завжди любила Вас та Вашу творчість, а з початком війни то не просто любов, то обожнювання, найкращий

Коментарі зі сторінки Андрія Хливнюка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Андрія Хливнюка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Андрія Хливнюка. Фото: скриншот з Instagram

Виступ лідера російського гурту "Звери" на Донбасі

Російський артист виступив перед російськими військовими, які перебувають в Україні. На відео Роман Білик у касці та бронежилеті дивиться за пуском снаряду. Потім він зі своїм колегою по гурту виконує пісню для російських солдат.

Висловлювання російського гурту про війну

На початку повномасштабної війни російський гурт "Звери" поділився публікацією, де засуджує війну.

"Група "Звери" проти війни! Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії та вирішувати питання виключно за столом переговорів", — раніше зазначав російський гурт "Звери".

Публікація зі сторінки російського гурту "Звери". Фото: скриншот з Facebook

Однак, зараз ця публікація недоступна або ж видалена з соціальної мережі.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Андрій Хливнюк розповів про своїх фанатів з Росії.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Андрій Хливнюк у військовій формі показав фотографію з окопу.

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк гнівно звернувся до журналістки стосовно свого особистого життя.