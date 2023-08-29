Хлывнюк с дроном потроллил российскую группу Звери за выступление на Донбассе – видео

Андрей Хлывнюк высмеял российскую группу "Звери" за выступление на фронте для оккупантов
Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение для солиста российской группы "Звери" Романа Билыка. В новом видео украинский артист держит в руке беспилотник и обращается к Роману.
Соответствующим видео Андрей Хлывнюк поделился на своей странице в Instagram.
Видеообращение к лидеру группы "Звери"
На своей странице в социальной сети лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решил высмеять солиста российской группы. Он поделился видео с фронта, где в военной амуниции держит в руке беспилотник.
При этом, к видео он прикрепил известную песню группы "Звери", которую знают все. Под песню "До скорой встречи!" Андрей улыбается и обращается к своему коллеге из России.
"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела…", — обратился к Роману Билыку Андрей Хлывнюк.
Реакция подписчиков
Подписчики украинского исполнителя не смогли промолчать и присоединились к высмеиванию. Люди стали хвалить Андрея за такое видео и смеяться над ним, оставляя свои комментарии под публикацией украинского артиста.
- Ахахаха, четкий троллинг!! Надеюсь, Роме это видео кто-то отправил?
- Дай Бог, чтобы этот самолетик сделал Рому хорошим русским
- Чувство юмора топ. Дела, делишки
- Районы, кварталы, жилые массивы, все на России горит красиво
- Андрей, я всегда любила Вас и Ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание, лучший
Выступление лидера российской группы "Звери" на Донбассе
Российский артист выступил перед российскими военными, которые находятся в Украине. На видео Роман Билык в каске и бронежилете смотрит за пуском снаряда. Затем он со своим коллегой по группе исполняет песню для российских солдат.
Высказывания российской группы о войне
В начале полномасштабной войны российская группа "Звери" поделилась публикацией, осуждающей войну.
"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно скорее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", — ранее отмечала российская группа "Звери".
Однако, сейчас эта публикация недоступна или удалена из социальной сети.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Андрей Хлывнюк рассказал о своих фанатах из России.
Ранее мы рассказывали, что известный артист Андрей Хлывнюк в военной форме показал фотографию из окопа.
Также мы сообщали о том, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк гневно обратился к журналистке касательно своей личной жизни.