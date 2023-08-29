Хлывнюк с дроном потроллил российскую группу Звери за выступление на Донбассе – видео

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время своего обращения к российской группе "Звери". Фото: Instagram Андрея Хлывнюка

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение для солиста российской группы "Звери" Романа Билыка. В новом видео украинский артист держит в руке беспилотник и обращается к Роману.

Соответствующим видео Андрей Хлывнюк поделился на своей странице в Instagram.

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Видеообращение к лидеру группы "Звери"

На своей странице в социальной сети лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решил высмеять солиста российской группы. Он поделился видео с фронта, где в военной амуниции держит в руке беспилотник.

Публикация Андрея Хлывнюка с обращением к лидеру группы "Звери". Фото: скриншот из Instagram

При этом, к видео он прикрепил известную песню группы "Звери", которую знают все. Под песню "До скорой встречи!" Андрей улыбается и обращается к своему коллеге из России.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела…", — обратился к Роману Билыку Андрей Хлывнюк.

Реакция подписчиков

Подписчики украинского исполнителя не смогли промолчать и присоединились к высмеиванию. Люди стали хвалить Андрея за такое видео и смеяться над ним, оставляя свои комментарии под публикацией украинского артиста.

Ахахаха, четкий троллинг!! Надеюсь, Роме это видео кто-то отправил?

Дай Бог, чтобы этот самолетик сделал Рому хорошим русским

Чувство юмора топ. Дела, делишки

Районы, кварталы, жилые массивы, все на России горит красиво

Андрей, я всегда любила Вас и Ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание, лучший

Комментарии со страницы Андрея Хлывнюка. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Андрея Хлывнюка. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Андрея Хлывнюка. Фото: скриншот из Instagram

Выступление лидера российской группы "Звери" на Донбассе

Российский артист выступил перед российскими военными, которые находятся в Украине. На видео Роман Билык в каске и бронежилете смотрит за пуском снаряда. Затем он со своим коллегой по группе исполняет песню для российских солдат.

Высказывания российской группы о войне

В начале полномасштабной войны российская группа "Звери" поделилась публикацией, осуждающей войну.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно скорее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", — ранее отмечала российская группа "Звери".

Публикация со страницы российской группы "Звери". Фото: скриншот с Facebook

Однако, сейчас эта публикация недоступна или удалена из социальной сети.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Андрей Хлывнюк рассказал о своих фанатах из России.

Ранее мы рассказывали, что известный артист Андрей Хлывнюк в военной форме показал фотографию из окопа.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк гневно обратился к журналистке касательно своей личной жизни.