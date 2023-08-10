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Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк про фанатів з Росії: "Це огидно"

10 серпня 2023 13:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Андрій Хливнюк розповів про фанатів з Росії – танцювали під його пісні
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк дав відверте інтерв’ю стосовно своєї кар’єри під час війни. Музикант, який зараз захищає країну на фронті, розповів про своє відношення до фанатів з Росії та пояснив, чи співатиме він свої російськомовні пісні.

Про це він розповів під час інтерв’ю каналу BBC.

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Зв’язок гурту "Бумбокс" з Росією

До 2014 року відомий український гурт "Бумбокс" мав чималу популярність на території Росії. За словами лідера гурту Андрія Хливнюка, серед російських окупантів зараз можуть бути й фанати музичного гурту "Бумбокс".

Український артист зазначив, що багато людей в Росії танцювали під пісні його гурту на випускному в школі. За словами Андрія, саме ці росіяни слухали музику гурту. 

Группа "Бумбокс"
Український музичний гурт "Бумбокс". Фото: УНІАН

"Вони не розуміли, що не варто йти туди, аби побитися з хлопцем, тому що він нічого поганого не зробив, тому що ми нічого поганого їм не зробили. Але вони прийшли на українську землю і почали вбивати, руйнувати будинки та викрадати людей. Я не відчуваю ненависті. Ні, це огидно", — зазначив український артист.

Російськомовні хіти гурту "Бумбокс"

Український музикант зазначив, що він більше не виконуватиме свої пісні російською мовою та, можливо, робитиме це після перемоги.

"Після війни — можливо, за кілька років. Але я бачив жахіття… Я був свідком жахливих сцен, коли ми деокуповували території. Я бачив такі речі, що поки ця війна триває, не можу уявити, щоби я співав свої власні російськомовні пісні", — заявив відомий музикант.

Служба Андрія Хливнюка в армії

Відомо, що український музикант зараз захищає свою рідну країну на фронті.

Андрей Хлывнюк
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в окопі. Фото: instagram.com/p/Cg8zRNEtsLq/?hl=uk
Андрей Хлывнюк
Український музикант Андрій Хливнюк в армії. Фото: instagram.com/p/CimogW9t646/?hl=uk

Певний час він служив у Краматорську, коли декілька хлопців з його підрозділу були в Бахмуті. Також він евакуював людей з міст, де відбуваються бойові дії. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Андрій Хливнюк показав фотографію з окопу. 

Раніше ми розповідали про те, що фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав своє поранення на фронті. 

Також ми повідомляли про те, що артист Андрій Хливнюк гнівно звернувся до журналістки.

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