Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази
Американська акторка Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази. За її словами, таке бомбардування населення є навмисним.
Відповідний пост Джолі опублікувала у своєму Instagram.
Як відреагувала акторка на бомбардування Гази
"Це цілеспрямоване бомбардування населення, яке опинилося в пастці і не має куди втекти. Газа була в'язницею під відкритим небом протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу", — зазначила вона.
Джолі додала, що 40% вбитих були дітьми, які ні в чому не винні. Вона зазначила, що наразі відбуваються вбивства цілими родинами.
Слова Джолі про світових лідерів
"На очах у всього світу і за активної підтримки багатьох урядів мільйони палестинських цивільних осіб — дітей, жінок, сімей — піддаються колективному покаранню і дегуманізації, позбавлені їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву", — наголосила кінозірка.
Також акторка зауважила, що світові лідери країн теж причетні до цих злочинів.
"Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав'язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", — написала вона.
Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі закликала до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. 48-річна акторка висловила скорботу про всіх, хто втратив життя.
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