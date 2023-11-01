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Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази

1 листопада 2023 21:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази
Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: NBC News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Американська акторка Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази. За її словами, таке бомбардування населення є навмисним.

Відповідний пост Джолі опублікувала у своєму Instagram.

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"Це цілеспрямоване бомбардування населення, яке опинилося в пастці і не має куди втекти. Газа була в'язницею під відкритим небом протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу", — зазначила вона. 

засудження ізраїльських ударів по сектору Гази
Скриншот допису з інстаграм-сторінки Анджеліни Джолі

Джолі додала, що 40% вбитих були дітьми, які ні в чому не винні. Вона зазначила, що наразі відбуваються вбивства цілими родинами. 

Слова Джолі про світових лідерів

"На очах у всього світу і за активної підтримки багатьох урядів мільйони палестинських цивільних осіб — дітей, жінок, сімей — піддаються колективному покаранню і дегуманізації, позбавлені їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву", — наголосила кінозірка.

Також акторка зауважила, що світові лідери країн теж причетні до цих злочинів.

"Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав'язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", — написала вона.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі закликала до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. 48-річна акторка висловила скорботу про всіх, хто втратив життя.

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