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Анджелина Джоли осудила израильские удары по сектору Газа

1 ноября 2023 21:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Анджелина Джоли осудила израильские удары по сектору Газа
Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: NBC News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Американская актриса Анджелина Джоли осудила израильские удары по сектору Газа. По ее словам, такая бомбардировка населения является преднамеренной.

Соответствующий пост Джоли опубликовала в своем Instagram.

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"Это целенаправленная бомбардировка населения, которое оказалось в ловушке и не имеет куда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом в течение почти двух десятилетий и быстро превращается в братскую могилу", — отметила она.

осуждение израильских ударов по сектору Газы
Скриншот сообщения с инстаграмм-страницы Анджелины Джоли

Джоли добавила, что 40% убитых были детьми, которые ни в чем не виноваты. Она отметила, что сейчас происходят убийства целыми семьями.

Слова Джоли о мировых лидерах

"На глазах всего мира и при активной поддержке многих правительств миллионы палестинских гражданских лиц — детей, женщин, семей — подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации, лишенные пищи, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву", — подчеркнула кинозвезда.

Также актриса отметила, что мировые лидеры стран тоже причастны к этим преступлениям.

"Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений", — написала она.

Напомним, ранее Анджелина Джоли призвала к прекращению огня в конфликте между Израилем и Палестиной. 48-летняя актриса выразила скорбь обо всех, кто потерял жизнь.

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