Джолі вперше прокоментувала війну між Ізраїлем та Палестиною
Атаку ХАМАС на Ізраїль і війну, яка розпочалась в цьому регіоні, обговорюють по всьому світі. Чимало знаменитостей висловили свою підтримку Ізраїлю. Також багато зірок підтримали мирне населення сектору Гази та закликали до припинення вогню. Серед них й голлівудська акторка Анджеліна Джолі.
Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.
Джолі про війну
Наприкінці минулого року акторка оголосила, що йде з посади спеціального представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) після більш ніж 20 років роботи з організацією. Втім, це аж ніяк не вплинуло на те, що зірка припинила перейматися цією темою.
Анджеліна Джолі закликала до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. 48-річна акторка вона висловила скорботу про всіх, хто втратив життя. Джолі також сподівається, що вдасться досягти резолюції, і розповіла, як вона підтримує невинних цивільних осіб, які опинилися в центрі подій.
"Перш за все, дітей убили, а багато дітей тепер осиротіли. Те, що сталося в Ізраїлі, є терористичним актом. Але це не може виправдати невинних життів, загиблих під час бомбардувань цивільного населення в Газі, яке не має куди йти, не має доступу до їжі чи води, не має можливості евакуації і навіть не має основного права людини перетинати кордон чи шукати притулку", — зазначила Джолі.
Джолі зауважила, що у секторі Гази проживає понад два мільйони людей (половина з яких, за словами акторки, діти), які майже два десятиліття жили в умовах суворої блокади, на додачу до десятиліть переміщення та безгромадянства. Кілька вантажівок із гуманітарною допомогою, які надходять — це лише частка необхідного.
"Відмова від допомоги, палива та води є колективним покаранням людей. Людство вимагає негайного припинення вогню. Життя палестинців та ізраїльтян, і життя всіх людей у всьому світі — мають однакове значення", — продовжила акторка.
Анджеліна підсумувала, що пожертвувала чималу суму грошей на допомогу медичним працівникам. Вона вирішила підтримати роботу організації "Лікарі без кордонів".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джіджі Хадід вперше з'явилась на публіці після критики з боку уряду Ізраїля. Також ми розповідали, що у Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у секторі Гази.
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