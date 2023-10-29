Джолі вперше прокоментувала війну між Ізраїлем та Палестиною

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Google

Атаку ХАМАС на Ізраїль і війну, яка розпочалась в цьому регіоні, обговорюють по всьому світі. Чимало знаменитостей висловили свою підтримку Ізраїлю. Також багато зірок підтримали мирне населення сектору Гази та закликали до припинення вогню. Серед них й голлівудська акторка Анджеліна Джолі.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Наприкінці минулого року акторка оголосила, що йде з посади спеціального представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) після більш ніж 20 років роботи з організацією. Втім, це аж ніяк не вплинуло на те, що зірка припинила перейматися цією темою.

Анджеліна Джолі закликала до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. 48-річна акторка вона висловила скорботу про всіх, хто втратив життя. Джолі також сподівається, що вдасться досягти резолюції, і розповіла, як вона підтримує невинних цивільних осіб, які опинилися в центрі подій.

"Перш за все, дітей убили, а багато дітей тепер осиротіли. Те, що сталося в Ізраїлі, є терористичним актом. Але це не може виправдати невинних життів, загиблих під час бомбардувань цивільного населення в Газі, яке не має куди йти, не має доступу до їжі чи води, не має можливості евакуації і навіть не має основного права людини перетинати кордон чи шукати притулку", — зазначила Джолі.

Анджеліна Джолі прокоментувала війну між Ізраїлем та Палестиною. Скриншот: Instagram/angelinajolie

Джолі зауважила, що у секторі Гази проживає понад два мільйони людей (половина з яких, за словами акторки, діти), які майже два десятиліття жили в умовах суворої блокади, на додачу до десятиліть переміщення та безгромадянства. Кілька вантажівок із гуманітарною допомогою, які надходять — це лише частка необхідного.

"Відмова від допомоги, палива та води є колективним покаранням людей. Людство вимагає негайного припинення вогню. Життя палестинців та ізраїльтян, і життя всіх людей у всьому світі — мають однакове значення", — продовжила акторка.

Анджеліна підсумувала, що пожертвувала чималу суму грошей на допомогу медичним працівникам. Вона вирішила підтримати роботу організації "Лікарі без кордонів".

Представники організації "Лікарі без кордонів" в секторі Гази. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джіджі Хадід вперше з'явилась на публіці після критики з боку уряду Ізраїля. Також ми розповідали, що у Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у секторі Гази.