Анна Саліванчук зізналася, чому народжувала в прямому ефірі

Українська акторка Анна Саліванчук позує під час фотосесії. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка, дружина народного депутата партії "Слуга народу" Олександра Божкова, Анна Саліванчук привітала молодшого сина Нікіту з днем народження 1 вересня. Також акторка згадала про пологи в прямому ефірі.

Відповідний допис Саліванчук оприлюднила в Instagram.

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Саліванчук привітала сина з днем народження

"Нікіті три рочки! Моє маленьке велике щастя! Як ти народився, бачила вся Україна, бо народжувала я тебе у прямому ефірі. Можливо, як ти виростеш, ти на мене розізлишся, але я повинна була показати жінкам, що народжувати не страшно — ти вийшов через 11 хвилин", — написала жінка.

За її словами, син дає більше приводів посміхатися навіть під час війни.

"Ти моя батарейка, моя постійна усмішка й мій стимул, щоб не опускати руки й завжди бути в русі", — зазначила акторка.

Саліванчук додала, що також має старшого сина Гліба, якому 8 років. За її словами, "він подорослішав рівно три роки тому, коли народився" Нікіта й в усьому допомагає їй із меншим сином.

"Люблю тебе сильно, будь завжди щасливим і здоровим у вільній Україні. Дякую, що обрав саме мене твоєю мамою, я буду намагатися завжди бути поруч і робити твоє життя цікавим", — додала шаслива мати.

Нагадаємо, що українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю, де вона вперше зізналася, чому в неї досі немає дітей. Відома виконавиця пояснила, чому у 38 років вона досі не стала мамою, та зізналася, що вона думає про дітей з дитячого будинку.