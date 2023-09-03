Анна Саливанчук призналась, почему рожала в прямом эфире

Украинская актриса Анна Саливанчук позирует во время фотосессии. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса, супруга народного депутата партии "Слуга народа" Александра Божкова, Анна Саливанчук поздравила младшего сына Никиту с днем рождения 1 сентября. Также актриса упомянула о родах в прямом эфире.

Соответствующее сообщение Саливанчук обнародовала в Instagram.

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"Никите три годика! Мое маленькое большое счастье! Как ты родился, видела вся Украина, потому что рожала я тебя в прямом эфире. Возможно, как ты вырастешь, ты на меня разозлишься, но я должна была показать женщинам, что рожать не страшно — ты вышел через 11 минут", — написала женщина.

По ее словам, сын дает больше поводов улыбаться даже во время войны.

"Ты моя батарейка, моя постоянная улыбка и мой стимул, чтобы не опускать руки и всегда быть в движении", — отметила актриса.

Саливанчук добавила, что также у нее есть старший сын Глеб, которому 8 лет. По ее словам, "он повзрослел ровно три года назад, когда родился" Никита и во всем помогает ей с младшим сыном.

"Люблю тебя сильно, будь всегда счастливым и здоровым в свободной Украине. Спасибо, что выбрал именно меня твоей мамой, я буду стараться всегда быть рядом и делать твою жизнь интересной", — добавила счастливая мать.

Напомним, что украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева дала откровенное интервью, где она впервые призналась, почему у нее до сих пор нет детей. Известная исполнительница объяснила, почему в 38 лет она до сих пор не стала мамой и призналась, что она думает о детях из детского дома.