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38-річна Даша Астаф'єва вперше зізналася, чому в неї досі немає дітей

22 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Астаф'єва пояснила, чому вона ще не стала мамою – перше відверте зізнання
Українська співачка Даша Астаф'єва на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю, де вона вперше зізналася, чому в неї досі немає дітей. Відома виконавиця пояснила, чому у 38 років вона досі не стала мамою, та зізналася, що вона думає про дітей з дитячого будинку.

Про це Даша Астаф’єва відверто розповіла під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Чому досі немає дітей?

Українська співачка досить відверто розповідає про своє особисте життя, зокрема, про своє здоров’я та питання материнства. Даша розповіла про те, як вагітність залежить від віку жінки, та пояснила, коли вона хотіла народити дитину та коли вона з’являється у жінки.

Даша Астафьева на интервью у Славы Демина
Співачка Даша Астаф'єва на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

"Діти, народжені до 40 років, вони і легше народжуються, і менше в них проблем зі здоров’ям. Я хотіла народити дитину ще в перших своїх відносинах, я в кожних відносинах думала, що мабуть це назавжди. Я вірю, що дитина з’являється в певному стані, і я майже вже в такому стані", — заявила Даша Астаф’єва.

Чи може ще народити?

Українська артистка розповіла про те, чи може ще в неї з’явитися дитина, зважаючи на її вік. Даша пояснює, що в неї багато нервових ситуацій та напружень, але що стосується стану здоров’я, то з ним в співачки все добре. 

"Є питання до здоров’я. В мене, виявилось, дуже багато всього від нервів, дуже багато напружень і нервових станів. В мене по здоров’ю все супер, все взагалі клас, бери і народжуй", — відверто розповіла українська співачка та модель.

Чи усиновила б дитину?

Співачка розповіла про власний та не дуже хороший досвід, який стосується дітей з дитячого будинку. Також Даша пояснила, чи усиновила б вона дитину. 

"Я про це думала, але в мене завжди був дуже поганий приклад. Мої рідні люди взяли двох діточок, і це дуже погано закінчилося. В один момент вони почали бити дітей, закінчилось тим, що діти втекли від батьків. Мене це завжди лякало. В мене завжди під питанням був цей момент", — також пояснює Даша Астаф’єва.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва відверто розповіла, як її врятувало кохання під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Даша Астаф’єва показала українського воїна, який надихає. 

Також ми повідомляли про те, що співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва оголосила про збір на ЗСУ.

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