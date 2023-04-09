Анна Трінчер не заплатила за роботу фотографині: в мережі розгорівся скандал
В мережі розгорівся скандал з Анною Трінчер та контент-мейкером. Співачка не заплатила фотографині за роботу. За добу відео, яке розмістила Анна, набрало більше ніж пів мільйона переглядів.
Про це інформує Анна Трінчер.
Скандал Трінчер з фотографинею
Як зазначає співачка, дівчина почала ображати її в Тікток за те, що вона не заплатила за її роботу.
"Мені на корпоративну пошту написала контент-мейкер з пропозицією співпраці. Ми зідзвонились, обговорили всі деталі, я сказала, що хочу пів години тестових зйомок для того, щоб розуміти чи підходить вона мені для постійної роботи", — сказала Трінчер.
Пізніше менеджери співачки прописали умови і попросили оголосити вартість своїх послуг, щоб вони орієнтувались після тесту.
Контент-мейкер заявила у своїх соціальних мережах, що Трінчер сама написала стосовно співпраці. Пізніше додала, що вона не знала про пробні фото та відео і що це мала бути реклама нижньої білизни.
На всі відео Анна відповіла у своєму інстаграмі і попросила своїх прихильників поскаржитись на сторінки фотографині.
"Це все брехня. Вона написала мені, а не я їй. Менеджери написали про зйомку білизни. Вона не виконала 4 з 6 пунктів зі своїх обов'язків. Я попросила менеджерів скинути їй 1000 гривень за її роботу", — заявила Трінчер.
Крім того, співачка додала, що всі фото і відео на сторінці крадені. Дівчина вкрала їх в російських фотографів. І що вона завчасно знімала все в деталях і нишком, щоб зробити на Анні піар.
Згодом Анна написала, що всі фото і відео фотографиня видалила зі своїх соціальних мереж.
Нагадаємо, що співачка Настя Каменських вперше вийшла на сцену. Артистка взяла участь у благодійному концерті "Музика війни", яку організував портал "МУЗВАР". На сцені вона відповіла на питання фанатів про розлучення з Потапом.