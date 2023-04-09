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Анна Трінчер не заплатила за роботу фотографині: в мережі розгорівся скандал

9 квітня 2023 18:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Скандал Анни Трінчер. Фото: instagram.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В мережі розгорівся скандал з Анною Трінчер та контент-мейкером. Співачка не заплатила фотографині за роботу. За добу відео, яке розмістила Анна, набрало більше ніж пів мільйона переглядів. 

Про це інформує Анна Трінчер.

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Скандал Трінчер з фотографинею

Як зазначає співачка, дівчина почала ображати її в Тікток за те, що вона не заплатила за її роботу. 

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мені на корпоративну пошту написала контент-мейкер з пропозицією співпраці. Ми зідзвонились, обговорили всі деталі, я сказала, що хочу пів години тестових зйомок для того, щоб розуміти чи підходить вона мені для постійної роботи", — сказала Трінчер.

Пізніше менеджери співачки прописали умови і попросили оголосити вартість своїх послуг, щоб вони орієнтувались після тесту.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Контент-мейкер заявила у своїх соціальних мережах, що Трінчер сама написала стосовно співпраці. Пізніше додала, що вона не знала про пробні фото та відео і що це мала бути реклама нижньої білизни.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

На всі відео Анна відповіла у своєму інстаграмі і попросила своїх прихильників поскаржитись на сторінки фотографині.

"Це все брехня. Вона написала мені, а не я їй. Менеджери написали про зйомку білизни. Вона не виконала 4 з 6 пунктів зі своїх обов'язків. Я попросила менеджерів скинути їй 1000 гривень за її роботу", — заявила Трінчер.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/
скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Крім того, співачка додала, що всі фото і відео на сторінці крадені. Дівчина вкрала їх в російських фотографів. І що вона завчасно знімала все в деталях і нишком, щоб зробити на Анні піар. 

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Згодом Анна написала, що всі фото і відео фотографиня видалила зі своїх соціальних мереж. 

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Нагадаємо, що співачка Настя Каменських вперше вийшла на сцену. Артистка взяла участь у благодійному концерті "Музика війни", яку організував портал "МУЗВАР". На сцені вона відповіла на питання фанатів про розлучення з Потапом.

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