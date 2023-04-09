Анна Тринчер не заплатила за работу фотографу: в сети разгорелся скандал

Скандал Анны Тринчер с фотографом. Фото: instagram.com

В сети разгорелся скандал с Анной Тринчер и контент-мейкером. Певица не заплатила фотографу за работу. За сутки видео, которое опубликовала Анна, набрало более полумиллиона просмотров.

Об этом информирует Анна Тринчер.

Читайте также:

Скандал Тринчер с фотографом

Как отмечает певица, девушка начала обижать ее в Тикток за то, что она не заплатила за ее работу.

"Мне на корпоративную почту написала контент-мейкер с предложением сотрудничества. Мы созвонились, обсудили все детали, я сказала, что хочу пол часа тестовых съемок для того, чтобы понимать, подходит ли она мне для постоянной работы", — сказала Тринчер.

Позже менеджеры певицы прописали условия фотографу и попросили объявить стоимость своих услуг, чтобы они ориентировались после теста.

Контент-мейкер заявила в своих социальных сетях, что Тринчер сама написала о сотрудничестве. Позже добавила, что она не знала о пробных фото и видео и что это должна быть реклама нижнего белья.

На все видео Анна ответила в своем инстаграме и попросила своих поклонников пожаловаться на страницы фотографа.

"Это все ложь. Она написала мне, а не я ей. Менеджеры написали о съемке белья. Она не выполнила 4 из 6 пунктов по своим обязанностям. Я попросила менеджеров сбросить ей 1000 гривен за ее работу", — заявила Тринчер.

Кроме того, певица добавила, что все фото и видео на своей странице краденые. Девушка украла их у российских фотографов. И что она заранее снимала все в деталях и исподтишка, чтобы сделать на Анне пиар.

Впоследствии Анна написала, что все фото и видео фотограф удалила из своих социальных сетей.

Напомним, что певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР". На сцене она ответила на вопросы фанатов о разводе с Потапом.