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Анна Тринчер не заплатила за работу фотографу: в сети разгорелся скандал

9 апреля 2023 18:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Скандал Анны Тринчер с фотографом. Фото: instagram.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В сети разгорелся скандал с Анной Тринчер и контент-мейкером. Певица не заплатила фотографу за работу. За сутки видео, которое опубликовала Анна, набрало более полумиллиона просмотров.

Об этом информирует Анна Тринчер.

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Скандал Тринчер с фотографом

Как отмечает певица, девушка начала обижать ее в Тикток за то, что она не заплатила за ее работу.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мне на корпоративную почту написала контент-мейкер с предложением сотрудничества. Мы созвонились, обсудили все детали, я сказала, что хочу пол часа тестовых съемок для того, чтобы понимать, подходит ли она мне для постоянной работы", — сказала Тринчер.

Позже менеджеры певицы прописали условия фотографу и попросили объявить стоимость своих услуг, чтобы они ориентировались после теста.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Контент-мейкер заявила в своих социальных сетях, что Тринчер сама написала о сотрудничестве. Позже добавила, что она не знала о пробных фото и видео и что это должна быть реклама нижнего белья.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

На все видео Анна ответила в своем инстаграме и попросила своих поклонников пожаловаться на страницы фотографа.

"Это все ложь. Она написала мне, а не я ей. Менеджеры написали о съемке белья. Она не выполнила 4 из 6 пунктов по своим обязанностям. Я попросила менеджеров сбросить ей 1000 гривен за ее работу", — заявила Тринчер.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/
скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Кроме того, певица добавила, что все фото и видео на своей странице краденые. Девушка украла их у российских фотографов. И что она заранее снимала все в деталях и исподтишка, чтобы сделать на Анне пиар.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Впоследствии Анна написала, что все фото и видео фотограф удалила из своих социальных сетей.

скандал
Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, что певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР". На сцене она ответила на вопросы фанатов о разводе с Потапом.

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