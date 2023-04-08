Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Весілля репера Потапа та співачки Насті Каменських. Фото: google.com

На тлі чуток про розлучення з репером Потапом та проблем зі здоров’ям, співачка Настя Каменських вперше вийшла на сцену. Артистка взяла участь у благодійному концерті "Музика війни", яку організував портал "МУЗВАР".

У соцмережах з’явились фото та відео з заходу, які дали чимало відповідей на скандальні чутки.

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Гучна заява українського блогера Богдана Беспалова про офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа викликала жваві обговорення в соцмережах. Артистка, на відміну від чоловіка, ніяк не коментувала чутки. Втім, виправила це на нещодавньому концерті в Києві.

Настя заявила, що не розлучається з Потапом. А на запитання де ж він, відповіла, що це її вечір.

Каменських виступає в Києві. Скриншоти: Instagram/koxannyaa

Каменських продовжує лікувати голосі зв’язки, на яких з’явилось новоутворення. Через це вона перенесла декілька концертів свого благодійного туру "Я — Україна". На сцені Настя не змогла заспівати на всі 100 відсотків. Про що написала у соцмережах та виклала відео.

"Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%. Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв’язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах в рамках туру "Я — Україна", адже це будуть великі концертні виступи з новими піснями, вашими улюбленими хітами та головне: живим звуком", — заявила Настя.

В коментарях дав про себе знати і чоловік Каменських.

Скриншот Instagram/kamenskux

Нагадаємо, раніше ми писали про неоднозначну реакцію соцмереж на нібито розлучення Потапа та Каменських. Також ми розповідали, що Настю Каменських помітили в одному зі столичних парків: вона була не з чоловіком.