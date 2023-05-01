Артем Пивоваров та Quest Pistols презентували пісню, на яку надихнув вірш відомого поета

Гурт Quest Pistols та композитор, співак Артем Пивоваров. Фото: колаж Новини.LIVE

У межах авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" співак Артем Пивоваров презентував нову роботу. Цього разу 31-річний композитор заспівав з гуртом Quest Pistols, який нещодавно повернувся на сцену. Знаменитості запрем’єрили пісню "Очі" та кліп на неї.

Відео доступне на YouTube-каналі Артема Пивоварова.

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Артисти презентували спільну роботу на вірш Григорія Чупринки. Це видатний українець з роду козаків, яскравий представник українського символізму. В його вірші "Глянь їй в очі", рядки якого лягли в основу пісні, поет, який народився в 19-му столітті майстерно порівнює зовнішність та почуття людини з красою природи.

"Григорій Чупринка, як на мене, один з найромантичніших поетів свого часу. Він оригінально мислив, що вирізняло його з-поміж інших, вмів мальовничо й метафорично характеризувати ті чи інші події у відносинах. Пісня "Очі" має простий і зрозумілий сенс. Іноді, зустрівши когось, нам навіть не потрібно нічого казати. Достатньо глянути одне одному в очі, щоб зрозуміти все без слів", — прокоментував прем’єру Артем Пивоваров.

"Дивовижне відчуття брати участь у проєкті "Твої вірші, мої ноти". Це неймовірне і дуже потужне поєднання поколінь. Через призму часу ми розуміємо, що певні теми, особливо, що стосуються кохання і жіночої вроди, завжди були актуальні й відгукуються в серцях усіх слухачів; не дивлячись на минулі роки та події, які відбувались протягом усієї історії сучасної України. Це нібито доторкнутись до вічного і відчути голоси та побачити світ незабутих предків", — відзначив учасник гурту Quest Pistols Микита Горюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пивоваров і Настя Каменських презентували пісню та кліп на вірш легендарного українського поета Павла Тичини. Також ми розповідали, що Пивоваров та Христина Соловій випустили кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".