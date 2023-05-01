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Артем Пивоваров и Quest Pistols представили песню, на которую вдохновило стихотворение поэта

1 мая 2023 12:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Артем Пивоваров и Quest Pistols представили песню, на которую вдохновило стихотворение поэта
Группа Quest Pistols и композитор, певец Артем Пивоваров. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В рамках авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти" певец Артем Пивоваров представил новую работу. На этот раз 31-летний композитор спел с группой Quest Pistols, недавно вернувшейся на сцену. Знаменитости представили песню "Очі" и клип на нее.

Видео доступно на YouTube-канале Артема Пивоварова.

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Артисты представили совместную работу на стихи Григория Чупринки. Это украинец из рода казаков, яркий представитель украинского символизма. В его стихотворении "Глянь їй в очі", строки которого легли в основу песни, поэт, родившийся в 19-м веке, мастерски сравнивает внешность и чувства человека с красотой природы.

"Григорий Чупринка, по-моему, один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях. Песня "Очі" имеет простой и понятный смысл. Иногда, встретив кого-то, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов", — прокомментировал премьеру Артем Пивоваров.

"Удивительное чувство участвовать в проекте "Твої вірші, мої ноти". Это невероятное и очень мощное сочетание поколений. Через призму времени мы понимаем, что определенные темы, особенно касающиеся любви и женской красоты, всегда были актуальны и отзываются в сердцах всех слушателей, несмотря на прошлые годы и события, которые происходили на протяжении всей истории современной Украины. Это вроде бы прикоснуться к вечному и почувствовать голоса и увидеть мир незабываемых предков", — отметил участник группы Quest Pistols Никита Горюк.

Напомним, ранее мы писали, что Пивоваров и Настя Каменских представили песню и клип на стихотворение легендарного украинского поэта Павла Тычины. Также мы рассказывали, что Пивоваров и Христина Соловий выпустили клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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