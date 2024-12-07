Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності — фото

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачку та громадську діячку Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності. Шанувальники помітили у зірки округлий животик.

Чутки про цікавий стан співачки спровокувало відео, яким в Instagram поділилася блогерка Даша Квіткова.

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Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності

Блогерка завітала в гості до співачки, аби привітати із Днем святого Миколая та запросити на свій благодійний захід. На кадрах фани помітили у 39-річної Астаф'євої округлий животик, який виднівся крізь сукню оверсайз.

Даша Астаф'єва та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/da_astafieva

Сама ж співачка жодним чином поки що не коментувала чутки про можливе поповнення.

Натомість, це вже не вперше, коли зірку підозрюють у вагітності. Улітку в мережі також почали ширитися здогадки про те, що Даша чекає на первістка, однак співачка спростувала це. Артистка заявила, що зміна її зовнішності полягає лише у тому, що вона набрала зайві кілограми.

Співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Тож не виключено, що і цього разу, "вагітність" зірки можна виправдати невдалим ракурсом. До того ж, останнім часом Астаф'єва часто ділиться фото, на яких демонструє свою підтягнуту фігуру та відсутність будь-яких натяків на вагітність.

Даша Астаф'єва у новій фотосесії. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, зірка "МастерШефу" Ліза Глінська оголосила про вагітність після втрати дитини.

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