Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності — фото

Даша Астаф'єва спровокувала чутки про вагітність
Співачку та громадську діячку Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності. Шанувальники помітили у зірки округлий животик.
Чутки про цікавий стан співачки спровокувало відео, яким в Instagram поділилася блогерка Даша Квіткова.
Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності
Блогерка завітала в гості до співачки, аби привітати із Днем святого Миколая та запросити на свій благодійний захід. На кадрах фани помітили у 39-річної Астаф'євої округлий животик, який виднівся крізь сукню оверсайз.
Сама ж співачка жодним чином поки що не коментувала чутки про можливе поповнення.
Натомість, це вже не вперше, коли зірку підозрюють у вагітності. Улітку в мережі також почали ширитися здогадки про те, що Даша чекає на первістка, однак співачка спростувала це. Артистка заявила, що зміна її зовнішності полягає лише у тому, що вона набрала зайві кілограми.
Тож не виключено, що і цього разу, "вагітність" зірки можна виправдати невдалим ракурсом. До того ж, останнім часом Астаф'єва часто ділиться фото, на яких демонструє свою підтягнуту фігуру та відсутність будь-яких натяків на вагітність.
Нагадаємо, зірка "МастерШефу" Ліза Глінська оголосила про вагітність після втрати дитини.
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