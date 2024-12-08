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Астафьева на фоне слухов о беременности снялась без белья

8 декабря 2024 10:15
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Даша Астафьева прокомментировала слухи о беременности
Украинская певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева резко ответила на слухи о ее беременности. Звезда показала стройную фигуру без округлого животика в соблазнительном образе.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда поделилась соблазнительными кадрами, на которых позировала перед камерой стильный черный жакет и колготки. Артистка дополнила свой образ колготками, каблуками в тон и ярким макияжем. Астафьева подчеркнула глаза голубыми тенями и добавила румян и скульптора на скуле.

Исполнительница дала понять поклонникам, что недавние фото, которые вроде бы показывают ее округлый животик, ничто иное, как просто не удачный ракурс.

"В очередной раз, без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым н*хуй делать уже сколько лет подряд", — обратилась звезда к хейтерам.

Астафьева прокомментировала слухи о беременности
Даша Астафьева похвасталась формами. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева закрыла рота хейтерам
Даша Астафьева прокомментировала слухи о беременности. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева снялась без белья
Даша Астафьева показалась в новом образе. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева зажгла роскошную фигуру
Даша Астафьева показала обольстительную фигуру. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее певица очаровала совместными кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.

соцсети Даша Астафьева беременность украинские звезды фотосессия

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:35 Как научить детей ценить подарки, а не только их стоимость

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