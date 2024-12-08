Украинская певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева резко ответила на слухи о ее беременности. Звезда показала стройную фигуру без округлого животика в соблазнительном образе.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Даша Астафьева о своей беременности

Звезда поделилась соблазнительными кадрами, на которых позировала перед камерой стильный черный жакет и колготки. Артистка дополнила свой образ колготками, каблуками в тон и ярким макияжем. Астафьева подчеркнула глаза голубыми тенями и добавила румян и скульптора на скуле.

Исполнительница дала понять поклонникам, что недавние фото, которые вроде бы показывают ее округлый животик, ничто иное, как просто не удачный ракурс.

"В очередной раз, без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым н*хуй делать уже сколько лет подряд", — обратилась звезда к хейтерам.

Даша Астафьева похвасталась формами. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева прокомментировала слухи о беременности. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показалась в новом образе. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показала обольстительную фигуру. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее певица очаровала совместными кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.