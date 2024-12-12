Астаф'єва худне — раціон зірки

Українська співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками своїм меню на схудненні. Зірка вживає багато овочів та рибу.

Відповідні кадри виконавиця опублікувала в Stories на свої сторінці в Instagram.

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Виконавиця опублікувала в соцмережах фото зі своїм сніданком. Зірка вживає зранку збалансовану та корисну їжу — шпинат, авокадо, оливки, сир та червону рибу. Доповнила свій прийом їжі артистка чаєм, ймовірно, без цукру.

"Як отче наш", — підписала фото Астаф'єва та натякнула, що нині регулярно дотримується здорового харчування.

Раціон Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.