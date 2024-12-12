Астаф'єва худне — раціон зірки

Астаф'єва показала, з чого складається її раціон на схудненні
Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками своїм меню на схудненні. Зірка вживає багато овочів та рибу.
Відповідні кадри виконавиця опублікувала в Stories на свої сторінці в Instagram.
Астаф'єва піклується про фігуру
Виконавиця опублікувала в соцмережах фото зі своїм сніданком. Зірка вживає зранку збалансовану та корисну їжу — шпинат, авокадо, оливки, сир та червону рибу. Доповнила свій прийом їжі артистка чаєм, ймовірно, без цукру.
"Як отче наш", — підписала фото Астаф'єва та натякнула, що нині регулярно дотримується здорового харчування.
Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.
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