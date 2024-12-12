Астафьева худеет - рацион звезды

Астафьева показала, из чего состоит ее рацион на похудении
Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками своим меню на похудении. Звезда ест много овощей и рыбу.
Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Астафьева заботится о фигуре
Исполнительница опубликовала в соцсетях фото со своим завтраком. Звезда употребляет утром сбалансированную и полезную пищу — шпинат, авокадо, оливки, сыр и красную рыбу. Дополнила свой прием пищи артистка чаем, вероятно без сахара.
"Как отче наш", — подписала фото Астафьева и намекнула, что сейчас регулярно соблюдает здоровое питание.
Напомним, ранее певица очаровала совместными кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.
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