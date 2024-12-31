Даша Астаф'єва показалася в образі сніжинки

Астаф'єва відтворила свій дитячий новорічний образ
Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва зачарувала шанувальниками святковими кадрами. Зірка відтворила свій дитячий образ сніжинки.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Астаф'єва в сукні-пачці та короні з дощику
Артистка поділилася своєю дитячою світлиною на новорічній ялинці. Маленька Астаф'єва позує перед камерою у напівпрозорій, білій, пишній сукні та короні, прикрашеній сріблястим дощиком.
Зірка вирішила зануритися у дитинство і повторити образ сніжинки в дорослому віці. Виконавиця показалася біля ялинки в ляльковій сукні білого кольору та колготках в тон.
Співачка доповнила свій образ короною, зробленою із новорічного дощика, та пуантами. Астаф'єва підкреслила очі тоненькими стрілками та додала нюдову помаду.
Шанувальники у захваті від святкового образу співачки. Користувачі зазначили, що артистка була схожа на янголя в дитинстві.
"З дитинства була королева"
"Мило та прекрасно. Ви красуня".
"Виросла із маленького янголятка, чарівна сніжинка з гарячим серцем".
Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.
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