Даша Астаф'єва показалася в образі сніжинки

Українська співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва зачарувала шанувальниками святковими кадрами. Зірка відтворила свій дитячий образ сніжинки.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Астаф'єва в сукні-пачці та короні з дощику

Артистка поділилася своєю дитячою світлиною на новорічній ялинці. Маленька Астаф'єва позує перед камерою у напівпрозорій, білій, пишній сукні та короні, прикрашеній сріблястим дощиком.

Зірка вирішила зануритися у дитинство і повторити образ сніжинки в дорослому віці. Виконавиця показалася біля ялинки в ляльковій сукні білого кольору та колготках в тон.

Співачка доповнила свій образ короною, зробленою із новорічного дощика, та пуантами. Астаф'єва підкреслила очі тоненькими стрілками та додала нюдову помаду.

Шанувальники у захваті від святкового образу співачки. Користувачі зазначили, що артистка була схожа на янголя в дитинстві.

"З дитинства була королева"

"Мило та прекрасно. Ви красуня".

"Виросла із маленького янголятка, чарівна сніжинка з гарячим серцем".

Коментарі під публікацією Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.