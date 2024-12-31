Даша Астафьева показалась в образе снежинки

Астафьева воспроизвела свой детский новогодний образ
Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева очаровала поклонников праздничными кадрами. Звезда воспроизвела свой детский образ снежинки.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Астафьева в платье-пачке и короне из дождика
Артистка поделилась своей детской фотографией на новогодней елке. Маленькая Астафьева позирует перед камерой в полупрозрачном, белом, пышном платье и короне, украшенной серебристым дождиком.
Звезда решила окунуться в детство и повторить образ снежинки во взрослом возрасте. Исполнительница показалась у елки в кукольном платье белого цвета и колготках в тон.
Певица дополнила свой образ короной, сделанной из новогоднего дождика и пуантами. Астафьева подчеркнула глаза тоненькими стрелками и добавила помаду.
Поклонники в восторге от праздничного образа певицы. Пользователи отметили, что артистка была похожа на ангела в детстве.
"С детства была королева"
"Мыло и прекрасно. Вы красавица".
"Выросла из маленького ангелочка, волшебная снежинка с горячим сердцем".
Напомним, ранее певица очаровала общими кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.
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