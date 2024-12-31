Даша Астафьева показалась в образе снежинки

Украинская певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева очаровала поклонников праздничными кадрами. Звезда воспроизвела свой детский образ снежинки.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Астафьева в платье-пачке и короне из дождика

Артистка поделилась своей детской фотографией на новогодней елке. Маленькая Астафьева позирует перед камерой в полупрозрачном, белом, пышном платье и короне, украшенной серебристым дождиком.

Звезда решила окунуться в детство и повторить образ снежинки во взрослом возрасте. Исполнительница показалась у елки в кукольном платье белого цвета и колготках в тон.

Певица дополнила свой образ короной, сделанной из новогоднего дождика и пуантами. Астафьева подчеркнула глаза тоненькими стрелками и добавила помаду.

Поклонники в восторге от праздничного образа певицы. Пользователи отметили, что артистка была похожа на ангела в детстве.

"С детства была королева"

"Мыло и прекрасно. Вы красавица".

"Выросла из маленького ангелочка, волшебная снежинка с горячим сердцем".

Комментарии под публикацией Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее певица очаровала общими кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.