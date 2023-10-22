Атака на термінал "Нової пошти" на Харківщині — перші реакції знаменитостей
22 жовтня 2023 10:38
Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти". Фото: Reuters
Ввечері 21 жовтня окупанти завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців, ще 16 отримали поранення. Черговий теракт у своїх соцмережах прокоментували знаменитості.
Новини.LIVE покаже перші реакції представників українського шоу-бізнесу на обстріл цивільного об’єкту.
Читайте також:
Джамала
Дмитро Монатік (MONATIK)
Лілія Ребрик
Женя Галич (O.Torvald)
Камалія
Нікіта Добринін
Єгор Гордєєв
Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на смерть матері Кузьми Скрябіна.
Читайте Новини.LIVE!