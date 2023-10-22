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Атака на термінал "Нової пошти" на Харківщині — перші реакції знаменитостей

22 жовтня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Атака на термінал "Нової пошти" на Харківщині — перші реакції знаменитостей
Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ввечері 21 жовтня окупанти завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців, ще 16 отримали поранення. Черговий теракт у своїх соцмережах прокоментували знаменитості.  

Новини.LIVE покаже перші реакції представників українського шоу-бізнесу на обстріл цивільного об’єкту.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Донецьку та російському Ростові пролунали потужні вибухи. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на смерть матері Кузьми Скрябіна.

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