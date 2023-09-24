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Смерть матері Кузьми Скрябіна: реакція знаменитостей

24 вересня 2023 09:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Смерть матері Кузьми Скрябіна: реакція знаменитостей
Письменниця Ольга Михайлівна Кузьменко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вчора, 23 вересня, на 76-му році життя померла мама лідера гурту "Скрябін", письменниця Ольга Михайлівна Кузьменко. Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна, який у березні 2015 року (через місяць після його загибелі у ДТП) заснувала дружина Андрія Кузьменка — Світлана Бабійчук.

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Олексій Суханов

Телеведучий присвятив дві публікації у своїх соцмережах Ользі Михайлівні. Він був в гостях в мами Кузьми та знімав окрему програму. Саме відео і фото з тієї зустрічі Суханов і опублікував. 

"Той вечір, коли Ольга Михайлівна відчиняє двері кімнати Андрія і каже: "Проходьте! Ось тут можна сісти" і вказує на канапу… "Це диван, на якому спав Кузьма?", — запитую… "Так, сідайте!", — відповідає Ольга Михайлівна і зосереджено, не помічаючи моєї розгубленості починає перебирати альбоми зі світлинами, потім озирається поки я проводжу рукою по пледу на канапі… На мить завмирає, очі посміхаються, теж проводить рукою по пледу… Каже декілька слів Андрію… Усі ці роки вони були разом — мати і син, ані на хвилину не полишаючи одне одного! Це звʼязок цілком космічного рівня", — зазначив Суханов.

Ірина Білик

Народна артистка України довгі роки дружила з Кузьмою Скрябіним. У своїх соцмережах співачка опублікувала спільне фото артиста з мамою, яке підписала:

"Є тільки один великий сенс в цій смерті: вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольга Михайлівно".

Єгор Гордєєв

Телеведучий та продюсер опублікував спільне фото з батьками та родичами Кузьми, які жили під Львовом. Ольгу Михайлівну Гордєєв назвав сильною і принциповою жінкою, яка понад усе любила свого сина і зробила його тим, ким він є.

"Ольга Михайлівна все називала своїми іменами. Несмак — несмаком, лінь — лінню, негідника — негідником, талант — талантом. Широкий світ, стьоб рагулізма і лицемірства — це у Кузьми від неї… Наче, остаточно відійшла якась епоха, коли можна було бути вільним і сміливими для мільйонів і тобі від цього могло бути кайфово", — написав Гордєєв.

Віталій Козловський

Реакція співака, захисника України в лавах ЗСУ Віталія Козловського на смерть матері Кузьми Скрябіна. Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл проігнорувала смерть свого партнера з серіалу "Форс-мажори". Також ми розповідали, що стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія", актора Ангуса Клауда.

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