Атака на терминал "Новой почты" в Харьковской области — первые реакции знаменитостей

Последствия обстрела терминала "Новой почты". Фото: Reuters

Вечером 21 октября оккупанты нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев, еще 16 получили ранения. Очередной теракт в своих соцсетях прокомментировали знаменитости.

Новини.LIVE покажет первые реакции представителей украинского шоу-бизнеса на обстрел гражданского объекта.

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Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Донецке и российском Ростове раздались мощные взрывы. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на смерть матери Кузьмы Скрябина.