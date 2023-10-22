Атака на терминал "Новой почты" в Харьковской области — первые реакции знаменитостей
22 октября 2023 10:38
Последствия обстрела терминала "Новой почты". Фото: Reuters
Вечером 21 октября оккупанты нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев, еще 16 получили ранения. Очередной теракт в своих соцсетях прокомментировали знаменитости.
Новини.LIVE покажет первые реакции представителей украинского шоу-бизнеса на обстрел гражданского объекта.
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Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Донецке и российском Ростове раздались мощные взрывы. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на смерть матери Кузьмы Скрябина.
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